Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında! İşte Altaylı'nın savunması

Gazeteci Fatih Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 104 gündür tutuklu bulunduğu dava ilk kez hakim karşısında. Duruşma 10.00'da Silivri'de başladı. Fatih Altaylı, mahkeme salonuna girerken izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. İşte "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 5 yılla yargılanan Altaylı'nın savunması

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN SAVUNMASI

"Silivri’mize hoş geldiniz. "Silivri’mize" diyorum çünkü kısa sayılmayacak bir süredir Silivri’de, yüksek güvenlikli bir cezaevi hücresindeyim. Bütün bir yazı burada geçirdim, sonbaharı burada karşıladım. Uzunca bir süredir ilk kez buraya gelmek için dört duvar arasından dışarı çıkarıldım.

Benim yaşlarıma gelip sevdiklerinizle, ailenizle, dostlarınızla geçirebilmeyi hayal ettiğiniz yazların sayısının azaldığını hissedince, her yaz daha değerli oluyor. Her gün daha değerli oluyor.

Sizleri ve buradaki herkesi buralara kadar yorduğumuz için kusura bakmayın ama emin olun ben de hiç istemezdim böyle olmasını. Zaten tam olarak da anlamış değilim niye böyle olduğunu, niye burada olduğumu, niye hep birlikte burada olduğumuzu. Ve hatırladığım kadarıyla hayatımda ilk defa bir Ağır Ceza Mahkemesinde niye yargılandığımı.

Yaz ayları boyunca tek kişilik hücremde, yalnız başıma otururken ve 8 adıma 5 adımlık avlumda dolaşırken bunu, niye burada olduğumu uzun uzun düşünme fırsatım oldu.

Zannederim anladım nedenini.

40-50 yıllık arkadaşlarımın benim için kaygılanmalarının, ailemin, sevgili kızım ve sevgili eşimin aylarca beni düşünerek uykusuz kalmalarının ve bugün burada hepimizin bir araya gelmek zorunda kalmamızın nedenini zannederim anladım.

Bugün burada bulunmamın nedeni, bu salonda bulunan ya da bu ülkenin en ücra köyünde yaşayan çocukları, hiç tanımadığım insanların evlatlarını kendi kızım kadar seviyor, kendi kızım gibiymişçesine düşünüyor, önemsiyor, onlar için de kendi kızımmış gibi, hatta onun için kaygılandığımdan daha fazla kaygılanıyor olmam.

Bana muhalif diyenler var. Bence bu yanlış kelime. Ben eleştiriyorum. Muhalif olmak İktidara talip olmak demek, ben buna talip değilim.

Şanslı olmayan çocukların da benim kızım kadar, çevremdeki insanların çocukları kadar şansı olabilsin istediğim için buradayım.

Sayın Heyet,

Ben hep güçlünün değil, güçsüzün, tehdit edenin değil, tehdit edilenin yanında yer almaya çabaladım, yer aldım. Buna şu anda tehdit etmekle suçlandığım Sayın Erdoğan da tanıktır. Kendisi bana göre haksız biçimde hapis cezasına çarptırılıp, cezaevine atıldığında gazete manşetlerinde “Muhtar Bile Olamaz” diye yazıldığı gün, benim köşemin başlığı “5 Yıl İçinde Başbakan Olacak Adamı Bugün Hapse Attılar” şeklindeydi. Nitekim 5 yıl gerekmedi…

Bunu belki Sayın müdahil avukat da hatırlayacaktır.

Keza 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini kilitleyen 367 saçmalığını da eleştiren bendim.

Tüm bunları yaparken Sayın Erdoğan’la aynı fikirde miydik? Elbette değildik ama benim görevim seçilmiş Başbakan’ın hayal kurma özgürlüğünü savunmaktı, o hayal benim hayalim olmasa bile. Haksızlığa karşı çıkmaktı görevim, vicdani yükümlülüğüm...

Keza 2013 yılında, Sayın Erdoğan’ın tüm siyasi hayatının en büyük tehdit algısını hissettiği dönemde, kendini ifade edebilmek için tercih ettiği televizyon programı benim programımdı. Benim davetim üzerine değil, o zamanki basın danışmanının isteği üzerine… O günü siz de hatırlıyorsunuzdur…

O Fatih Altaylı mı bugün 'Sayın Cumhurbaşkanı’nı tehdit ediyor' oldu… Yapmayın…

Hayatında kimseyi tehdit etmemiş Fatih Altaylı mı Sayın Erdoğan’ı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nı tehdit edecek!

Sayın Mahkeme Heyeti, 2.5 - 3 dakikalık son derece iyi niyetli bir konuşmanın içinden 15 - 20 saniyelik bir bölümün kesilmesi ile bir sosyal medya lincine maruz kaldım ve Silivri’de küçük bir hücreye atıldım.

Siz sayın yargıçlar, o iki buçuk dakikalık konuşmayı izlerseniz, kastımın ne olduğunu da, bir tehdit kastımın olmadığını da çok net görürsünüz. Belki gördünüz bile.

Dediğim gibi niyetim kendimi anlatmaktı.

Bir haksızlık yaptıysam muhtemelen kızıma ve eşime karşı yaptım. Başkalarının çocuklarını ve geleceklerini belki de onlarınkinden fazla düşündüm. Herkesin hayal kurma özgürlüğünü korumak istedim. Bu yüzden belki de kızımdan özür dilemeliyim ona yaşattıklarım için.

Ama ben böyleyim. Haksızlığa arkamı dönemiyorum. Ailemden, okullarımdan aldığım eğitim bu.

Ama emin olun kimseyi ne tehdit ettim, ne ediyorum ne de ederim. Ne de tehdit olurum.

Tam aksine gençlerin hayalleri tehdit altında olmasın, kimse kendini tehdit altında hissetmesin diye uğraşıyorum kendi çapımda.

Eğer bugün beraat talebimi yerinde görürseniz, çocuklar ve gençler için, onların geleceği için uğraşmaya devam edeceğim.

Hayal kurma özgürlüğünü herkes için korumaya çalışacağım.

Türk Milleti adına karar veren, Siz Değerli Mahkeme Heyetine, Saygılarımla."

Avukatların savunmaları da dikkat çekti.

"CUMHURBAŞKANININ BU KONUŞMADAN KORKACAĞINI SANMIYORUM"

Av. Emine Rezzan Aydınoğlu "Bu suç özel kast ister. Cumhurbaşanlığının Katılma talebi reddedilsin." dedi. Aydınoğlu'nun "Daha dün BM toplantısında “Dünya beşten büyüktür” diyen Cumhurbaşkanının bu konuşmadan korkacağını sanmıyorum." ifadeleri dikkat çekti.

"BU İŞLENEMEZ BİR SUÇTUR"

Av. Ömer Teker de "Az önce Cumhurbaşkanı’nın avukatı, müvekkilim Fatih Altaylı’nın konuşmasını, tıpkı kendisini hedef gösteren Oktay Saral gibi kırparak okudu. Kabul etmiyoruz. Bu işlenemez bir suçtur, faili yoktur.

Kanun maddesine göre şimdi müvekkilimin sözleri “muhatabı üzerinde korku ve endişe yaratacak” sözler midir? Akademisyen Zeki Hafızoğlu’nun görüşlerini içeren makale ile desteklenerek hazırlandı iddianame. Ama ne oldu, Savcı benim makalemi yanlış anlamış diye açıklama yaptı makaleyi yazan hoca. Bunu görmeniz gerekir." dedi.