Fatih Altaylı İstanbul’dan İzmir’e en ucuz otomobille gitti! Gözleri fal taşı gibi açıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı İstanbul’dan İzmir’e en ucuz otomobille gitti! Gözleri fal taşı gibi açıldı

Gazeteci Fatih Altaylı, İzmir’den İstanbul’a gerçekleştirdiği yolculuğun maliyetini açıkladı. Ulaşıma yapılan zamlarla birlikte bu yolculuğun toplamda 3.710 TL’ye mal olduğunu belirten Altaylı, bu duruma itiraz edeceğini de ekledi.

BENZİN VE GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Altaylı, yolculuğu sırasında benzin masraflarının 2.000 TL, köprü ve otoyol geçişlerinin ise 1.710 TL olduğunu ifade etti. İzmir’den İstanbul’a yaptığı seyahatin toplam maliyeti 3.710 TL oldu.

“BÖYLE BİR OTOYOL PARASI HİÇ VERMEMİŞTİM”

Altaylı, bu yüksek maliyeti eleştirerek, “Ben böyle bir otoyol parası hiç vermemiştim. 50-60 TL’lik bir yol olduğunu düşünüyordum. Felaketti. Vatandaşına böyle geçiren başka bir yer olamaz herhalde. İtiraz edeceğim” dedi.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM

Köprü ve otoyol geçişlerine ortalama yüzde 40’a yakın zam yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün tek yön geçiş ücreti 33 TL oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden tek yön geçiş ücreti ise 585 TL olarak belirlendi. Avrasya Tüneli’nde otomobil geçişi 112 liradan 156 liraya, minibüs geçişi ise 168 liradan 234 liraya çıktı.

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