Acun Ilıcalı canlı yayında Ali Koç’u eleştirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı canlı yayında Ali Koç’u eleştirdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, son katıldığı programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Göztepe maçında yapılan saldırıya değindi. Ilıcalı, “Orada yapılan hareket Fenerbahçe Başkanı’na yakışan bir harekettir” dedi. Ancak programın ilerleyen bölümlerinde, Koç’un sahaya girmesinin uygun olmadığını belirterek, “Teknik olarak Ali Koç’un oraya girmesi yanlış, kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Göztepe ile oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında sahaya indi ve Göztepe taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.

Sahadayken önce yabancı bir cisim isabet eden Koç, ardından akreditasyon kartlı Fatih Özkan tarafından itilerek yere düşürüldü. Gözaltına alınan Özkan’ın, daha önceki Göztepe - Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle “kasten öldürmeye teşebbüs” suçuna yardımdan yargılandığı ortaya çıktı.

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Acun Ilıcalı’nın Beyaz TV canlı yayınındaki açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

“OLAYI DUYAR DUYMAZ”

Gol oldu, hiçbirimiz kımıldamadık. Başkana bilgiler geldi, yaralananlar olduğu ve şiddet uygulandığına dair. Bahsettiğim kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Olayı duyar duymaz, hemen kendi taraftarının problemini çözmek istedi. Kural ihlali olabilir ama o anda onu düşünecek durumda değil. Orada yapılan hareket Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir harekettir.

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“BİR BAŞKANA YAKIŞAN HAREKET”

Ali Koç'un yaptığı bir başkana yakışan harekettir. Taraftarı mağdur durumda. Şuna benziyor, arabada hasta var ama kırmızı ışıkta geçtim! Öncelik hastadır. Ali Koç o kenardan gitti ama üç yönetici içerden gitti. Sonra bir anda bir şeyler yağmaya bağladı. Ülke nereye gidiyor! Holiganizm normalleştirmesi olacaksa, ben buna karşı her şeyi yapmaya hazırım. Göztepe çok sevdiğim kulüptür, çok da sevdiğim dostlarım var.

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“ACİL DURUMDA BAŞKANIMIZ SAHAYA İNDİ”

Bu olayları bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar, yemezler. Acil durumda başkanımız sahaya indi. Başkan zaten tribünlerle muhatap olmadı. Başkan dönerken maç başlıyor. Taraftarımızın güvenliği sağlanmadı, mağdur oldu. Başkanımız da bunu gidermek için oraya gitti.

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“BAŞKAN EN FAZLA YOL HATASI YAPMIŞ”

Siz stat dışından gitseydiniz diyorsunuz. Orada biber gazı kullanıldı. Birçok olay oldu. Başkan en fazla yol hatası yapmış. Stadı bilmiyor, içeriden nasıl gidilir bilmiyor. Stadın dışından gitse saldırıya uğrasaydı 'Sen dışarıda güvenlik dışında kaldın, bıçaklandın. Senin hatan' mı diyecektiniz? Nereden gidecekti? Adamın dışarıda üzerinden formayı aldılar ve yaktılar. Siz stat dışından gitseydiniz diyorsunuz! Yapma ya!

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