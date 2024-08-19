Orman yangınında helikopterin su aldığı havuz boşalınca köylü doldurmak için seferber oldu. Köylü bunun için milletin efendisidir

Ege bölgesinde ormanlar cayır cayır yandı...İtfaiye ekipleri karadan, helikopter ve uçaklar havadan o yangınlara müdahale etti. İşte o yangın görüntülerinden bir köylülerin büyük duyarlılığını gözler önüne serdi.

“Köylü milletin efendisidir" sözü bu görüntülerle bir kez daha akıllara geldi. Ege Bölgesi'ndeki orman yangınları için bölgede görev yapan askeri helikopter Aydın'daki bir yangın söndürme havuzundan su almak istedi. Ancak havuzdaki su azalmıştı. Köylüler hemen devreye girdiler. Traktörlerine tanker bağlayan çiftçiler, yardıma koştu. Bölgedeki su kaynaklarından doldurulan tankerlerle söndürme havuzuna taşındı.

İşte bu görüntü sosyal medyada şöyle başlaşıldı

"Aydın’da çıkan orman yangınında, helikopterin su aldığı yangın söndürme havuzu boşalınca köylüler seferber oldu".

BAKAN AÇIKLADI 247 YANGIN ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla’da yangın koordinasyon merkezinde devam eden yangınlarla ilgili yaptığı basın ”perşembe gününden bu saate kadar 109 orman yangını,138 kırsal yangın toplam 247 yangına müdahale edildi. bunlardan 241’i kontrol altına alındı” ifadesini kullandı.