Mesai saatleri kaça düşüyor! Otuz milyon çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme

30 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendiren Türk İş Kanunu’nda değişiklik çalışmaları devam ediyor. İktidarın, ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok konuda yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdığı öne sürülüyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçen hafta düzenlenen 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) da bu konu ele alındı. Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

UZAKTAN, KISMİ VE GEÇİCİ ÇALIŞMA

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının, iş dünyası gerekleri ve iş-özel hayat dengesi gözetilerek belirlenmesi kararı alındı.

ÇALIŞMA SAATİ 45’TEN 40’A DÜŞECEK

45 saat olan çalışma süresinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma süresinin ise 40 saate düşürülebileceği belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konuyla ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerini ve konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini ifade etmişti. Işıkhan, “Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz” demişti.