Mesai saatleri kaça düşüyor! Otuz milyon çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Mesai saatleri kaça düşüyor! Otuz milyon çalışanı ilgilendiren yeni düzenleme

Ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok konuda yeni düzenlemeler yapılacağı iddia ediliyor.

30 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendiren Türk İş Kanunu’nda değişiklik çalışmaları devam ediyor. İktidarın, ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok konuda yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdığı öne sürülüyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçen hafta düzenlenen 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) da bu konu ele alındı. Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

UZAKTAN, KISMİ VE GEÇİCİ ÇALIŞMA

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının, iş dünyası gerekleri ve iş-özel hayat dengesi gözetilerek belirlenmesi kararı alındı.

ÇALIŞMA SAATİ 45’TEN 40’A DÜŞECEK

45 saat olan çalışma süresinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma süresinin ise 40 saate düşürülebileceği belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konuyla ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerini ve konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini ifade etmişti. Işıkhan, “Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz” demişti.

İlgili Haberler
'Kalp krizi geçirdi' dedi boğduğu ortaya çıktı
Aliyev'in evinde Putin'le kritik toplantı! İşte masadaki konular
Acun Ilıcalı canlı yayında Ali Koç’u eleştirdi
Trump İsraillilere söz verdi: Hepsini sınır dışı edeceğim
Emekli ve asgari ücretliye yapılacak zam ortaya çıktı! Merkez Bankası Başkanı'nın Londra'daki toplantısı sızdı
Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Böbrek vermeden önce neler yapılmalı? Sağlık
Böbrek vermeden önce neler yapılmalı?
81 ilde eş zamanlı operasyon. Binlercesi yakalandı Gündem
81 ilde eş zamanlı operasyon. Binlercesi yakalandı
Cumhurbaşkanına hakaretten bir kişi daha tutuklandı Gündem
Cumhurbaşkanına hakaretten bir kişi daha tutuklandı
Yunus polisinin minik akülü motorla yaptığı şov Yaşam
Yunus polisinin minik akülü motorla yaptığı şov
Haftada veya ayda çok kilo verdiren mucizeler var mı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor! Sağlık
Haftada veya ayda çok kilo verdiren mucizeler var mı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
'Kalp krizi geçirdi' dedi boğduğu ortaya çıktı Gündem
'Kalp krizi geçirdi' dedi boğduğu ortaya çıktı
Turist ishali nedir? Tehlikeleri nelerdir? Sağlık
Turist ishali nedir? Tehlikeleri nelerdir?