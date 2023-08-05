Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: AKP'ye çalışan adam CHP binasının en üst makamında

Gazeteci Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu için "AK Parti'ye çalışan adam işte orada. CHP binasının en üst makamında oturuyor" dedi.

Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: AKP'ye çalışan adam CHP binasının en üst makamında

14 Mayıs ve 28 Mayıs Genel Seçimleri tartışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

CHP'de değişim gündemi sürerken; Genel Başkanın değişip değişmeyeceği herkes tarafından merak ediliyor.

Konuyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalından yayımladığı videoda, Kılıçdaroğlu için sert konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye çalıştığını kaydeden Altaylı, "Atatürk gitmiş, İnönü gitmiş, Ecevit gitmiş. Sen niye gitmiyorsun?" dedi.

Sözlerine devam eden Altaylı, şöyle konuştu:

"Tepki verince de bunlar AK Parti'ye mi çalışıyor? Kardeşim ben AK Parti'ye çalışmıyorum. AK Parti'ye çalışanın kim olduğu ortada. Orada duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi binasınn en büyük odasında oturuyor. 12 seçimdir AK Parti'ye kaybeden o, ben değilim."

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