Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu’nun yıllar önce verdiği sözü hatırlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 18 Mayıs 2010 yılında Teke Tek programında konuk eden Fatih Altaylı o dönem Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybetmesi halinde ne yapacağını sormuş ve karşılığında da "başarısız olursam bırakırım" yanıtını almıştı.

Sosyal medya hesabından o zamanki programın videosunu paylaşan Fatih Altaylı şu notu düştü:

"Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mayıs 2010 yılında katıldığı Teke Tek programımda başarısız olursam bırakırım demişti. Ve ilk seçimde yüzde 40’a ulaşamazsa başarısız olduğunu kabul edeceğini söylemişti. 12 seçim geçti. CHP değil yüzde 40 yüzde 30’a ulaşamadı. Ama o hala koltukta. "

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLERDE GEÇEN KONUŞMALAR

Fatih Altaylı: Kendiniz için koyduğunuz bir başarı kriteriniz var mı? Mesela bundan sonraki genel seçimde iktidara gelemezsem genel başkanlığı bırakırım der misiniz?

Kemal Kılıçdaroğlu: Elbette başarısız olursak buradan ayrılmak lazım burada amaç başarılı olmaktır ve başarının ölçüsü iktidar olmaktır. Bunun neticesi de yönetime gelmektir. İlk seçimlerde yüzde 40 rakamını zorlayacağımızı söyledim.

Halkın sorunlar yumağı içinde yaşadığını görüyoruz. İşçisi, memuru, esnafı, çiftçisi, sanayicisi hepsi sorunlar içinde... Şimdi siz bunları sorunların içinden çıkaracağınızı ve daha huzurlu bir toplum yaratacağınızı söylüyorsunuz bu anlamda kazanmamak için bir neden yok.

Bizi korkutan iki temel öge var onu da samimiyetle söyleyeyim dinin ve etnik kimliğin siyasete malzeme olması. En ciddi engeller bunlar o yüzden hep söylüyorum etnik kimlik ve dini inanca saygılıyız.

Etnik kimlik ve inanç üzerinden siyaset yapanların topluma en büyük zararı verdiğini unutmasınlar. Müslümanlığa da aykırıdır.

Fatih Altaylı: Cemaatlere bakış açınız nedir?

Kemal Kılıçdaroğlu: Siyasete karışmadığı siyasallaşmadığı sürece her türlü inanca saygılıyız. A cemaati olur B tarikatı olur... Bunlara inancın kendi içerisinde tasavvuf eğilimi olarak biraz daha zenginleştirilmesi olarak bakmak lazım. Kişinin inancına saygı göstereceğiz ama din siyasete konu olmamalıdır öyle olduğu zaman toplum ayrışır farklı noktalara gider.

Batı bunun örneklerini zamanında yaşamıştır ve ağır bedeller ödemiştir, Türkiye'de de zaman zaman bunlar yaşanmıştır. İnançlara saygılıyız, her inanca eşit uzaklıktayız.

Bir tek Allahın kulu çıkıp inancımı özgürce yerine getiremiyorum derse onun sorununu çözmesi için elimden geleni yapacağım.