Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa AKP'ye karşı kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya açtığı tazminat davasını kazandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa AKP'ye karşı kazandı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Süleyman Soylu’ya yönelik kara para aklama iddialarından sonra, 18 Kasım tarihinde yapılan bütçe görüşmelerinde Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı hakaretler etmiş ardından Kılıçdaroğlu avukatı aracılığı ile Soylu’ya dava açmıştı.

Sonuçlanan davada Süleyman Soylu’nun, Kemal Kılıçdaroğlu’na 40 bin TL tazminat ödeyeceği kararlaştırıldı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik, sonuçlanan dava hakkında şu açıklamayı paylaştı: “Süleyman Soylu'dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik!

Sözümüzü tuttuk..

18.11.2022 Tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40.000 ₺ Tazminata hükmedildi.

Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz...”

ekran-goruntusu-2023-09-07-122926.png

SOYLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik kara para aklama iddialarına karşın, bütçe görüşmelerinde Soylu şu ifadeleri kullanmıştı: “Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir.”

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
Son Haberler
Türkiye'de yok böyle röportaj. Verdiği cevaplara ağlasak mı gülsek mi diye düşüneceksiniz Güncel
Türkiye'de yok böyle röportaj. Verdiği cevaplara ağlasak mı gülsek mi diye düşüneceksiniz
Anne karnındaki bebek pis hava solursa ne olur Sağlık
Anne karnındaki bebek pis hava solursa ne olur
Depremzede konutlarındaki KDV muafiyetinin detayları belli oldu Ekonomi
Depremzede konutlarındaki KDV muafiyetinin detayları belli oldu
Tek yumrukta canından oldu. İstanbul'da kan donduran olay Güncel
Tek yumrukta canından oldu. İstanbul'da kan donduran olay
Sağanak sonrası İstanbul barajlarında son durum! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı Güncel
Sağanak sonrası İstanbul barajlarında son durum! İSKİ doluluk oranlarını açıkladı
Brezilya’daki selde can kaybı 36’ya yükseldi Dünya
Brezilya’daki selde can kaybı 36’ya yükseldi