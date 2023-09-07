Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa AKP'ye karşı kazandı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Süleyman Soylu’ya yönelik kara para aklama iddialarından sonra, 18 Kasım tarihinde yapılan bütçe görüşmelerinde Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı hakaretler etmiş ardından Kılıçdaroğlu avukatı aracılığı ile Soylu’ya dava açmıştı.

Sonuçlanan davada Süleyman Soylu’nun, Kemal Kılıçdaroğlu’na 40 bin TL tazminat ödeyeceği kararlaştırıldı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik, sonuçlanan dava hakkında şu açıklamayı paylaştı: “Süleyman Soylu'dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik!

Sözümüzü tuttuk..

18.11.2022 Tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40.000 ₺ Tazminata hükmedildi.

Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz...”

SOYLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik kara para aklama iddialarına karşın, bütçe görüşmelerinde Soylu şu ifadeleri kullanmıştı: “Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir.”