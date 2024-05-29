Fatih Altaylı Mourinho tehlikesini açıkladı

Fatih Altaylı, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Altaylı, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan teknik direktör Jose Mourinho'nun hangi takıma gideceğini açıkladı.

Kendisine sorulan 'Mourinho geliyor mu? Geliyorsa da kime geliyor? Yoksa hiç mi gelmiyor?' sorusunu Fatih Altaylı, ''Valla hiç bilmiyorum. Bilmiyorum derken şunu biliyorum, İtalyan basınından okuduğuma göre Mourinho şu anda Suudi Arabistan'dan ve Avrupa'dan birkaç takımla görüştüğünü söylüyordu. Dün gece başka bir şeye bakarken gözüme çarptı. 'Türkiye'den de bazı teklifler var, Türkiye'deki dostlarıma danışacağım' demiş. Demekki birileri görüşüyor Mourinho ile. Aziz Bey kendisi ile görüştüm dedi, herhalde doğrudur. Aziz Yıldırım kalkıp da görüşmediği bir adamla görüştüm diyeceğini zannetmiyorum. Şimdi gidip de getirecekmiş.

Şunu söyleyeyim, Mourinho son olarak Roma'yı çalıştırıyordu. Ocak ayında Roma'dan kovuldu. Sözleşmesinin bitmesine epey bir zaman varken kovuldu çünkü başarısız oldu. Roma'yı çalıştırdığı sırada almış olduğu maaş yıllık 14 milyon euro'ydu. Bir Türk takımı bu parayı Mourinho'ya verebilir mi? Büyük bir soru işareti. Ciddi finansal sorunları olduğunu bildiğimiz Türk takımları, mesela Beşiktaş bu parayı verebilir mi? Fenerbahçe bu parayı verebilir mi? Bu birinci soru.

İkinci soru, vermeli mi? Çünkü Mourinho gittiği her takımı şampiyon yapan ve muazzam bir teknik adam değil. Son yıllarda hiçbir başarısı yok. Peşpeşe İngiltere'de üç takımdan İtalya'da 1 takımdan kovuldu son 10 sene içerisinde. Hiç birinde bir başarı elde edemedi. Buna Manchester United da dahil. Ayrıca Mourinho demek bir Mourinho demek değil. Mourinho demek bir paket demek. Mourinho, yardımcıları, masörü, doktoru falan filan...

Artı Mourinho'nun menajer grubu demek. Der ki ben şu oyuncuları istiyorum. Onlar da ciddi pakettir. 60-70 belki 100 milyon euro'dur. O da Türkiye için kıstığı bütçesi eğer gelmeyi kabul ederse.

Türkiye'nin bir takımı bunu verir mi, vermeli mi, verebilir mi? Yani Mourinho'yu almak bana göre intiharla ciddi eşdeğerdir Türkiye'de bir takım için.

Hele başarısız olursa bütün hazneleri dolu bir revolverle rus ruleti demektir. Rus ruleti biliyorsun 6 taneden 1 tane koyarsın. Bu 1 taneyi boşaltıp 5 tane koymak gibi olur. O yüzden doğru bir şey mi emin değilim. Ben bir kulüp başkanı olsam Mourinho ile görüşmem. Ali Koç gibi çok paran vardır, nereye süreceğini bilmiyorsundur. Dersin ki ben kendim getireceğim Koç Grubu'nda çalışıyormuş falan parasını da oradan vereceğim dersin, getirirsin. Ona bir şey diyemem. Bu tamamen kişiye kalmış.

Rasyonel olarak bir Türk kulübü, Türkiye'deki gelirlerle Mourinho'yu taşıyamaz. Sen Digitürk'ten alacağın toplam gelirin iki katını sadece bir teknik direktöre veremezsin. Vermemelisin. Böyle bir gelir yok Türkiye'de.

Başkalarının da adı geçiyor mesela. Fenerbahçe için Conte'nin adı geçiyor. Conte de şu anda daha önce Napoli'de en pahalı teknik direktördü. Yıllık kazancı 10 milyon euro'ydu. Ondan önce de Inter'deyken yine en pahalı teknik direktördü. Orada da yıllık kazancı 15 milyon euro'ydu.

Değeri biraz düştüğü için Napoli'de 8-9 milyon euro'ya çalışıyordu. Gerek Conte, gerek Mourinho çalıştığı takımlardan aldıkları maaştan daha fazlasını kovuldukları takımlardan aldı. Conte son 10 sene içerisinde kovulduğu takımlardan aldığı tazminat miktarı 102 milyon dolar.

Mourinho'nun da sanırım 85 milyon dolar. Bunlar kovularak para kazananlar. Kovuluyor, tazminatını alıyor ve ayrılıyor. Yani bunları almaya çalışmak demek sıcak sobayı taşımak gibi bir şey. Hiç tavsiye etmem ama tabi kendileri bilir.'' ifadelerini kullandı.