Fatih Altaylı TFF'nin büyük ayıbını ortaya çıkardı: İğrenç

Fatih Altaylı TFF'yi topa tuttu

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nu çok sert sözlerle yerden yere vurdu.

Altaylı'nın eleştirisinin nedeni Milli Takım eski kaptanı Bülent Korkmaz'a EURO 2024'te bir maç için bilet verilmemesi.

102 kez milli formayı giyen Korkmaz, bunu şu sözlerle açıklamıştı:

"Biz giderken, davetliydim ben TFF'den. Ama Hollanda'dan geçmem lazımdı, dolayısıyla bilet istedim federasyondan, arkadaşlarım da vardı. Bunun karşılığını göremedim. Sırf kendim için demiyorum. Ben bu konuya burada noktayı koyuyorum. Orada bir arkadaşımız vardı bizi locada ağırladı. Mesela Hakan Ünsal'la görüşemedik, oradaydı. Biz locadaydık, onlar oradaydı çok üzüldüm. Hakan Ünsal da milli takım oyuncusu kusura bakmasınlar. Federasyon değer verecekse oynayan, oynamayan milli oyuncusuna değer verecek. Buna kulüpler de dahil.

Onlar adına üzüldüm. Dünyanın neresine gidersem gideyim illa ki birileri çıkar en güzel yerde ağırlar. Biraz bu konuda daha hassas olmalarını söylüyorum. Çok küçük ama önemli bir detay. Futbolcunuza değer vermek, önemsemek zorundasınız. Oynayan ya da oynamayan."

Altaylı, Korkmaz'a bilet verilmemesini şu ifadelerle eleştirdi:

"Ancak gönlümüzün ve kalbimizin onlarla olması, Türkiye Futbol Federasyonu’nun gördüğüm en kötü, en berbat ve muhtemelen en “iğrenç” yönetilen federasyonu olduğu gerçeğini ne değiştiriyor ne de unutturuyor!

Ve bu federasyon yönetiminin sadece beceriksiz ve basiretsiz değil, insanlıktan ve zarafetten de nasibini almadığını da artık biliyoruz.

Bunu neye dayanarak mı söylüyorum!

Anlatayım.

Bülent Korkmaz’ı herhalde hatırlıyorsunuzdur.

Galatasaray’ın kaptanıydı ama aynı zamanda milli takımın da kaptanlığını yaptı.

Galatasaray ile Avrupa Şampiyonu olduktan iki yıl sonra milli takım forması ile Dünya Kupası finallerinde Dünya 3.’sü olan takımda yer aldı.

Tam tamına 102 kere milli oldu.

102 kez milli forma için ter döktü.

Millilerin büyük başarılarında sahada hep o vardı.

Hiçbir polemiğin içinde yer almayan, her sporseverin saygı ve sevgi duyduğu bir spor adamı olarak da yoluna devam ediyor.

Milli takımın eski kaptanı ve 102 kez milli Bülent Korkmaz, Türkiye Milli Takımı’nın Euro 2024’deki maçlarından birini izlemek için Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden 1 adet bilet rica ediyor.

Beni maça götürün, uçak biletimi alın, otelimi ayarlayın falan demiyor.

İstediği şey en azından Türkiye’nin bir maçı için 1 bilet.

Futbol Federasyonu ne yapıyor!

Bırakın bileti Bülent Korkmaz’a yanıt bile vermiyor.

Siyasetçileri, pespaye sözde gazetecileri, iktidar yandaşlarını, eski yeni FETÖ’cüleri toplamda 600 küsur kişiyi sizin benim kesemden özel uçaklı, yemeli, içmeli, yatmalı Almanya’ya götüren Türkiye Futbol Federasyonu adlı rezillik, milli takım kaptanına, Dünya 3.’sü olmuş takımın oyuncusuna, 102 kez milli formayı giymiş bir milli futbolcuya tek bir bileti çok görüyor ve bunu vermeyeceğini söylemeye bile tenezzül etmiyor.

Medeni ülkeler, insanlıktan nasibi almış federasyonlar ülkelerinin simgeleşmiş, başarılı futbolcularını turnuvaya davet eder, genç oyuncuların motivasyonuna bu yolla katkıda bulunmaya çalışırken Türkiye Futbol Federasyonu’nu yönettiğini zanneden andavallıların yaptığı işte bu.

Türkiye bu edepsiz, utanmaz federasyondan bir an önce kurtulmalıdır."