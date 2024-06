Fatih Altaylı Türkiye'nin nasıl soyulduğunu anlattı

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi sitesinde yazdığı köşe yazısında dünyanın en büyük bankalarından biri olarak gösterilen Bank of America’nın ABD vatandaşlarına Türkiye’de banka hesabı açmalarını ve dolarlarını TL’ye çevirmelerini bu sayede yüzde 50 kar elde edeceklerini söylediğini iddia etti.

"BANK OF AMERİCA’NIN BU AYKİ YATIRIM TAVSİYESİ TÜRKİYE"

Altaylı, Toplam varlıkları 3,2 trilyon dolara ulaşan banka Bank Of America’nın her ay müşterilerine “Letter to investors” adı altında yatırım tavsiyeleri içeren bir mektup yolladığını, bankanın bu ayki yatırım tavsiyeleri arasında ilk sırayı ise Türkiye’nin aldığını söyledi.

"DOLARINIZI TL İLE DEĞİŞTİRİN YÜZDE 50 KAR EDİN"

Altaylı yazdığı köşe yazısında, “Bank of America, 'Türkiye’de banka hesabı açın' tavsiyesinde bulunuyor.

Özeti şu: 'Dolarlarınızı Türk lirası ile değiştirin ve 6 ay vade ile Türkiye’de bankaya yatırın. Yüzde 50’nin üzerinde bir faiz getirisi elde edeceksiniz. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde daha kazançlı bir yatırım fırsatı görünmüyor.' Bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Türkiye soyuluyor demek” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın köşesinde yazdığı yazı kısa sürede gündem oldu.