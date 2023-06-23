Fatih Altaylı'dan canlı yayında olay açıklama: Celal Şengör sever porno izlemeyi

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube'da kendisine sorulan soruları yanıtladı. Kitaplığındaki "porno" isimli kitap sorulunca Altaylı "Bunun erotizmle alakası yok. Porno izlemeyi Celal Şengör sever" dedi.

Fatih Altaylı'dan canlı yayında olay açıklama: Celal Şengör sever porno izlemeyi

Fatih Altaylı kendi YouTube kanalından dikkat çeken bir yayına imza atı. İzleyicilerden gelen sorulara yanıt veren Altaylı'nın bazı cevapları çok konuşulacak türdendi.

Kitaplığının önünde yaptığı yayında izleyicilerin birçok yorum yaptığı söylenirken Altaylı “yakışıklılığımla ilgili mi” diye espri yaptı.

Ancak su Altaylı'nın tahmin ettiğinden çok başkaydı. Kitaplıktaki "porno" isimli kitabına dikkat çekerek "izleyen çok gördük ama okuyanı ilk kez görüyoruz" dediler.

Bunun üzerine Altaylı kitabı tanıtarak " Bunun porno ile erotizmle alakası yok. Güzel bir kitaptır. Porno izlemeyi Celal Şengör sever" dedi.

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