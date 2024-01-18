Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'in koltuğunu sallayacak suçlama. Verdi veriştirdi

Galatasaray camiasını temsil eden bir başkanın herhangi bir siyasi destek vermemsi gerektiğine dikkat çeken Fatih Altaylı "Dursun Özbek, benim de olduğum camianın arkasına sığınarak bir siyasetçiye kazanması için destek veremez" dedi.

İşte Fatih Altaylı’nın gündem yaratan o sözleri:

Bir camiayı sanki adaylardan birinin arkasında duruyormuş gibi göstermek büyük gaf!

O camiada ben de varım.

Benim gibi daha milyonlarca taraftar var belki.

Benim gibi 17-18 bin tane üyesi var bu kulübün.

Dursun Özbek hangi hakla benim ve benim gibi düşünenlerin içinde bulunduğu bir camia adına yakışıyor diyemez.

Bunu Ekrem İmamoğlu için de diyemez.

Yanlış anlaşılmasın.

Sadece Murat Kurum için demiyorum bunu!

Dursun Özbek, benim de olduğum camianın arkasına sığınarak bir siyasetçiye kazanması için destek veremez.

Bizim adımıza siyasi mesaj veremez.

Eğer destek veriyorsa, asıl senin o koltuğa yakışıp yakışmadığın tartışılır.

‘O yakışır bu yakışır’ sizin haddiniz değil.

DURSUN ÖZBEK MURAT KURUM'A NE DEMİŞTİ: