Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'in koltuğunu sallayacak suçlama. Verdi veriştirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'in koltuğunu sallayacak suçlama. Verdi veriştirdi
AKP'nin İBB adayı Murat Kurum için 'İstanbul için bir şans' diyen Dursun Özbek'e gazeteci Fatih Altaylı çok sert çıktı.

Galatasaray camiasını temsil eden bir başkanın herhangi bir siyasi destek vermemsi gerektiğine dikkat çeken Fatih Altaylı "Dursun Özbek, benim de olduğum camianın arkasına sığınarak bir siyasetçiye kazanması için destek veremez" dedi.

İşte Fatih Altaylı’nın gündem yaratan o sözleri:

Bir camiayı sanki adaylardan birinin arkasında duruyormuş gibi göstermek büyük gaf!

O camiada ben de varım.

Benim gibi daha milyonlarca taraftar var belki.

Benim gibi 17-18 bin tane üyesi var bu kulübün.

Dursun Özbek hangi hakla benim ve benim gibi düşünenlerin içinde bulunduğu bir camia adına yakışıyor diyemez.

Bunu Ekrem İmamoğlu için de diyemez.

Yanlış anlaşılmasın.

Sadece Murat Kurum için demiyorum bunu!

Dursun Özbek, benim de olduğum camianın arkasına sığınarak bir siyasetçiye kazanması için destek veremez.

Bizim adımıza siyasi mesaj veremez.

Eğer destek veriyorsa, asıl senin o koltuğa yakışıp yakışmadığın tartışılır.

‘O yakışır bu yakışır’ sizin haddiniz değil.

DURSUN ÖZBEK MURAT KURUM'A NE DEMİŞTİ:

İlgili Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Süper Kupa'nın oynanmasını istediği yeri açıkladı. Murat Kurum 'çok güzel' dedi destek verdi
Murat Kurum 4 saniyede 2 gaf yaptı: Beşiktaşspor ve Hasan At
Dursun Özbek Murat Kurum'u öyle bir yağladı ki. Murat Kurum da şişerek dinledi
Son Haberler
Tüm dünyayı korkutan haber geldi. Norveç’ten gelecek Cebeli Tarık üzerinden Türkiye’ye ulaşacak Bilim
Tüm dünyayı korkutan haber geldi. Norveç’ten gelecek Cebeli Tarık üzerinden Türkiye’ye ulaşacak
Günde yarım çay kaşığı yenirse karaciğeri tamir ediyor. Yoğurtla tüketilirse yaşadınız Sağlık
Günde yarım çay kaşığı yenirse karaciğeri tamir ediyor. Yoğurtla tüketilirse yaşadınız
Elazığ’da yaşlı adamdan 8 yıldır haber alınamıyor Yaşam
Elazığ’da yaşlı adamdan 8 yıldır haber alınamıyor
Bir yıl içinde ödenecek borç miktarı katlandı Ekonomi
Bir yıl içinde ödenecek borç miktarı katlandı
Küçük Kayra'nın annesiyle yaptığı duygulandıran konuşma: "Mustafa Kemal kalbimizde, onu çok seviyoruz biz" Video
Küçük Kayra'nın annesiyle yaptığı duygulandıran konuşma: "Mustafa Kemal kalbimizde, onu çok seviyoruz biz"
Suriyeli astronot Kocamustafapaşa'da çıktı. 1987'de uzayda 7 gün geçirdi Gündem
Suriyeli astronot Kocamustafapaşa'da çıktı. 1987'de uzayda 7 gün geçirdi
Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Magazin
Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncu kadrosunda kimler var?