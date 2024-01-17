Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Süper Kupa'nın oynanmasını istediği yeri açıkladı. Murat Kurum 'çok güzel' dedi destek verdi

Seçim çalışmalarına başlayan AKP Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından durağı Fenerbahçe Kulübü oldu.

Görüşme sonrası Murat Kurum ve Ali Koç kameraların karşısına geçti.

Ali Koç; "Çetin bir seçim süreci başlıyor. Güzel bir yarış olmasını diliyorum. Sayın Bakanımıza bu yarışta başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Kendisiyle yapabileceğimiz bazı projeleri konuştuk" dedi.



ÖZEL TURNUVA DÜŞÜNÜYORUZ

Başkan Koç daha sonra deprem bölgesinde özel bir turnuva düzenlemeyi düşündüklerini belirterek, "Mümkünse 5 Şubat'ta, İstanbul'daki büyük takımların veteranları ve futbolu yeni bırakmış ülke çapında tanınan oyuncularla güzel bir turnuva düzenleyip elde edilecek geliri deprem bölgesine aktarmak istiyoruz. TFF ile de konuştuk biraz önce. El birliğiyle, güç birliğiyle umarım bu organizasyonu yapabiliriz" dedi.



İSTANBUL CUP'I HAYATA GEÇİRECEĞİZ

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da bu esnada "Sporun kardeşliğin merkezi olacak İstanbul. Her yıl İstanbul'da, daha önce TSYD Kupası diye bildiğimiz bir kupamız var. Sezon öncesi tüm kulüplerimiz katılırdı. Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul Cup turnuvası düzenleyeceğiz. İstanbul kulüplerimiz burada sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacaklar. Tüm İstanbullular ile birlikte sezona hazırlanacağız" sözlerini sarf etti.

KURUM SÜPER KUPA ÖNERİSİNE SICAK BAKTI

Murat Kurum'un konuşmasını bitirmesinin ardından söz alan Ali Koç, Suudi Arabistan'da yaşanan skandal nedeniyle oynanamayan Süper Kupa maçı talepte bulundu: "Süper Kupa'yı deprem bölgesinde depremden etkilenen bir şehirde yapılmasını iktidar mensubu biri olarak sizden rica ediyorum." Murat Kurum bu öneriye, "Çok güzel. Çok değerli bir teklif. Takipçisi ve destekçisi olacağız" şeklinde yanıt verdi.