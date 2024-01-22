Murat Kurum'un hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı. Bayrak salladı, 'Vurduğun gol olsun' dedi

Bahar Yıldırım
Murat Kurum'un hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı. Bayrak salladı, 'Vurduğun gol olsun' dedi
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum hangi takımlı? Duyunca çok şaşıracaksınız...

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un hangi takımı tutuyor diye merak ediliyordu.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük rakibi olarak gösterilen Murat Kurum seçim çalışmalarını başlattığı ilk günlerde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerine ziyarette bulunmuştu.
Bu ziyaret sonrası Murat Kurum'un hangi takımı tuttuğu da merak edilmeye başlanmıştı.
Basın mensupları AKP'li Kurum'a "hangi takımı tutuyorsunuz?" diye sordu. Murat Kurum, "Bizim de sevdiğimiz bir takım var, ama ben İstanbul'un bütün kulüplerine destek veriyorum. Bunu söylemekle kalmayıp eyleme de dökeceğim" cevabını verdi.
Yaklaşan yerel seçimleri göz önünde bulunduran Murat Kurum, gerçekte tuttuğu takımı saklamak zorunda kaldı.
AKP İBB adayı Murat Kurum, Konyaspor'un tutkulu bir taraftarı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaparken de Kurum, yeşil-beyazlı takımın pek çok maçına gidip onlara destek olmuştu.
Kurum, sosyal medya hesaplarında da Konyaspor'a ilişkin sık sık destek mesajları paylaşmıştı. Kurum, Konyaspor'un 100. Yıl Etkinlikleri'nin açılış galasına da katılmıştı.
İşte Murat Kurum'un, Konyaspor ile ilgili fotoğraf ve paylaşımları:

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