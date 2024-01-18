Dursun Özbek'i köşeye sıkıştırdı. Şahar Gökbakar'ın yazdıklarını 1.5 milyon kişi gördü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı turunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ziyarette bulunan AKP'nin adayı Murat Kurum için Dursun Özbek'in övgü dolu sözleri tepki toplamaya devam edior.

Galatasaray Başkanı Özbek, Murat Kurum'a kulübü ziyareti sırasında kameraların karşısında "Murat Kurum İstanbul için bir şans" sözlerini sarf etmişti.

Sarı Kırmızılı camidan kısa sürede tepki sesleri yükselirken ünlü isimler de Dursun Özbek'i eleştirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı "Dursun Özbek, benim de olduğum camianın arkasına sığınarak bir siyasetçiye kazanması için destek veremez" ifadesiyle gündem olmuştu.

Dursun Özbek'e bir tepki de komedyen Şahar Gökbakar'dan geldi.

Gökbakar'ı Galatasaray Başakanı Özbek'e tarafsız olması gerektiğini hatırlattı.

“Galatasaray başkanı siyasette taraf olmamalı. Temsiliyet içeren makamlarda oturan kişiler bireysel fikirlerini makamlarında açıklamamalı” şeklinde paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, “Galatasaray başkanı her siyasiye ve her görüşe aynı mesafede olmalı...” diyerek tepkisini dile getirdi.

Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımı kısa sürede tam 1.5 milyon kez görüntülendi.

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