Dursun Özbek Murat Kurum'u öyle bir yağladı ki. Murat Kurum da şişerek dinledi

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray Kulübü’nü ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü’nden sonra Sarı - Kırmızılı kulübe gelen Murat Kurum’u, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek karşıladı.

Basın toplantısında konuşan Dursun Özbek, Murat Kurum’un Sarı - Kırmızılı camia ile bağının 7-8 sene öncesine uzandığını ve 6 Şubat depreminde birlikte çalıştıklarını anlattı.

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum için “İstanbul için bir şans” diyen Özbek, şöyle devam etti:

"ÇOK YAKIN İŞBİRLİĞİMİZ OLDU"

Sayın bakan, daha önceki icraatlari çerçevesinde gerek Galatasaray, diğer kulüplerle devamlı ilişkide olan, önemli, Türkiye'ye hizmet eden kişiliği var.

Dolayısıyla sayın bakanla bizim Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 sene evveline kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın işbirliğimiz oldu.

PROTOKOLÜ AÇIKLADI

Depremde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Özbek, "Depremin 1. gününden itibaren bölgedeydik, sayın bakanım da oradaydı. Galatasaray'ın yapması gerekenleri hergün kendisiyle istişare ettik" ifadelerini kullandı.

Özbek su ifadeleri kullandı: Orada verdiğimiz hizmetin öncülüğünü kendisi yaptı. Konteyner kent yaptık. Şu anda yaşam orada devam ediyor. Bölgeden verilen göç sebebiyle kalıcı konutun önemini söyledi, biz de 300 konutun yapımını üstleneceğimizi söyledik ve protokol yaptık.

MURAT KURUM'A METHİYELER DÜZDÜ

Murat Kurum'dan övgü dolu sözlerle bahseden Galatasaray Başkanı, "Sayın bakanımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Sayın bakanımın İstanbul'a bakış açısını çok iyi biliyorum" dedi.

Kurum'a methiyeler düzen Özbek'in, "Kendisiyle defalarca bunları konuşma fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğunu, faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim" sözleri ise gündem oldu.

Dursun Özbek konuşmasını "Bu konuyla ilgili olarak, 31 Mart seçim gününün Türkiye için, İstanbul için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın bakanıma da başarılar diliyorum" sözleriyle bitirdi.