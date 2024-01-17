Murat Kurum 4 saniyede 2 gaf yaptı: Beşiktaşspor ve Hasan At

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum 4 saniyede 2 gaf yaptı: Beşiktaşspor ve Hasan At
AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ı ziyareti sırasında çok büyük 2 gaf yaparken sosyal medyada alay konusu oldu.

Spor kulüpleri ziyaretlerini sürdüren Murat Kurum Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'la bir araya geldikten sonra kameraların karşısına çıktı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile birlikte poz veren Murat Kurum, hem kulübün hem de başkanın ismini yanlış telaffuz etti.

Kurum, konuşmasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü yerine “Beşiktaş Spor Kulübü” diyerek tarihi bir gaf yaptı.

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ı tanıtırken de “Hasan At” dedi.

Kurum'un bu 2 büyük gafı sosyal medyada alay konusu oldu.

TWEETİ SİLMEK ZORUNDA KALDI

Sosyal medya hesabından da Beşiktaş Spor Kulübü olarak paylaşım yapan Murat Kurum gelen tepkiler üzerine tweeti silmek zorunda kaldı.

geckdleaoaab-dh.jpg

Murat Kurum, Hasan Arat ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Kurum, “Beşiktaş, 120 yıldan fazla bir tarihe sahip, siyah beyaz renklere gönül vermiş büyük bir camia. Beşiktaş, özellikle futbol dalında çok önemli başarılar elde etmiş, milli bayrağımızı onurlandırmış bir kulübümüz” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Mourinho takımları haraca bağlamış. Aldığı tazminatlar 'yok artık' dedirtti
Dursun Özbek Murat Kurum'u öyle bir yağladı ki. Murat Kurum da şişerek dinledi
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a büyük gönderme: Paralar nerede? Seçil Erzan oley
Fernando Santoslu Beşiktaş fırtınası Eyüpspor'u da yıktı geçti
Beşiktaş'ta oynamaması gereken futbolcuları açıkladı. Arda Turan ne yapsın? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş Cenk ile 3. golü buldu. Taraftarlar adını haykırdı
Beşiktaş Cenk ile 3. golü buldu. Taraftarlar adını haykırdı
Son Haberler
Üniversiteye hazırlık testi değil PKK'ya katılım testi. Atatürkçü öğretmenleri işten attıracağınıza bunlara bakın Gündem
Üniversiteye hazırlık testi değil PKK'ya katılım testi. Atatürkçü öğretmenleri işten attıracağınıza bunlara bakın
Hatay’da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı Gündem
Hatay’da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı
Baskında 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi Gündem
Baskında 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi
Dilek Taşı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
Öğle arasında Biberiye yemek nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Öğle arasında Biberiye yemek nelere iyi gelir
Doruk Un yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek Ekonomi
Doruk Un yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek
Fiat’tan hayat kurtaran uygulama. Devreye giren Connect uygulama hayati önem taşıyor Gündem
Fiat’tan hayat kurtaran uygulama. Devreye giren Connect uygulama hayati önem taşıyor