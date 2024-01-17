Murat Kurum 4 saniyede 2 gaf yaptı: Beşiktaşspor ve Hasan At

Spor kulüpleri ziyaretlerini sürdüren Murat Kurum Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'la bir araya geldikten sonra kameraların karşısına çıktı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile birlikte poz veren Murat Kurum, hem kulübün hem de başkanın ismini yanlış telaffuz etti.

Kurum, konuşmasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü yerine “Beşiktaş Spor Kulübü” diyerek tarihi bir gaf yaptı.

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ı tanıtırken de “Hasan At” dedi.

Kurum'un bu 2 büyük gafı sosyal medyada alay konusu oldu.

TWEETİ SİLMEK ZORUNDA KALDI

Sosyal medya hesabından da Beşiktaş Spor Kulübü olarak paylaşım yapan Murat Kurum gelen tepkiler üzerine tweeti silmek zorunda kaldı.

Murat Kurum, Hasan Arat ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Kurum, “Beşiktaş, 120 yıldan fazla bir tarihe sahip, siyah beyaz renklere gönül vermiş büyük bir camia. Beşiktaş, özellikle futbol dalında çok önemli başarılar elde etmiş, milli bayrağımızı onurlandırmış bir kulübümüz” ifadelerini kullandı.