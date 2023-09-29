Fatih Altaylı'dan Şenol Güneş'e ağza alınmayacak sözler. Beşiktaş’ın hocasına böyle sözler söylemek yakıştı mı sana Fatih Bey

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki ‘Teke Tek Bilim’ programında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında ağzı alınmayacak laflar söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'dan Şenol Güneş'e ağza alınmayacak sözler. Beşiktaş’ın hocasına böyle sözler söylemek yakıştı mı sana Fatih Bey

Editör: Bengü Zorlu

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalından yayınladığı ‘Teke Tek Bilim’ programının yeni bölümü yayınlandı.

Altaylı, Süper Lig’de Beşiktaş’ın Adana Demirspor’a 4-2 mağlup olduğu maçından ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşananları da yorumladı. Altaylı, Güneş hakkında ağza alınmayacak laflar kullandı.

“NADAN, NOBRAN, BEŞİKTAŞ’A YAKIŞMAYAN BİRİSİ”

Altaylı, “Şenol Güneş’in bu ilk vukuatı değil. Şenol Güneş, bir yandan kasaba felsefecisi edasıyla kimsenin anlamadığı acayip laflar ediyor, babacanmış tavırlarına giriyor. Diğer yandan da hödükçe davranışlarını sürdürüyor. Aboubakar rakibi tebrik ederken yemiyor. Salih Uçan’ı ittire kaktıra yolluyor. Şenol Güneş zaten böyle birisi. Nadan, nobran, garip hareketleri olan birisi. Beşiktaş’a yakışmıyor.” dedi.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Altaylı’nın bu sözleri sonrası gözler Beşiktaş Kulübü’ne çevrildi. Ancak siyah beyazlı kulüpten henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta, 4-2 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası büyük bir gerginlik yaşanmıştı. Beşiktaşlı Salih Uçan'ın Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Öztürk ile sarıldığı esnada teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu tuttu ve soyunma odasına göndermek istemişti.

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