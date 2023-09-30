Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu. 3 önemli eksik

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

KAYNAK: AA
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu. 3 önemli eksik

Siyah-beyazlı futbol takımında Mert Günok, Ante Rebic ile Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy.

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