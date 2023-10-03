Fatih Altaylı Türkleri aşağılayan imama ateş püskürdü. Depremde ölen Suriyelinin cesedi mis gibi, Türklerin cesedi leş gibi kokuyormuş

Fatih Altaylı, bir cami imamının, Suriyelileri övmek için Hatay'daki depremde hayatını kaybeden Türk vatandaşları için kullandığı skandal ifadelere tepki gösterdi.

Fatih Altaylı Türkleri aşağılayan imama ateş püskürdü. Depremde ölen Suriyelinin cesedi mis gibi, Türklerin cesedi leş gibi kokuyormuş

Konya'da bir cami imamı, Suriyelileri överek Türklere hakaret etti.

Tahir Büyükkörükcü Cami İmamı Seyfullah Akyiğit, Mevlid-i Nebi Programı kapsamında vaaz kürsüsünde "Hatay'daki depremde hayatını kaybedenlerin hepsinin cenazeleri yıkıyoruz tabii cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden biri mis gibi kokuyormuş. Sorduk kim olduğunu, Suriyeliymiş." dedi.

Cami imamının, Hatay'daki depremde ölen vatandaşlar için kullandığı hadsiz sözlere Fatih Altaylı'dan sert tepki geldi.

"SURİYELİYİ ÖVECEĞİM DİYE..."

Fatih Altaylı sözde imam için şunları söyledi:

"Suriyelilerden birini öveceğim diye Hatay'da ölmüş tüm Türk vatandaşlarına leş gibi kokuyordu ama Suriyeli mis gibi kokuyordu diyor. Niye Suriyeli Müslümandı, Türkler değil... Böyle bir hakaret böyle bir aşağılama, düşmanlık, kendini bilmezlik.."

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