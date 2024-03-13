Fatih Erbakan doların göreceği zirveyi açıkladı. 'Görünce şaşırmayın' dedi

Kaynak: DHA
Fatih Erbakan doların göreceği zirveyi açıkladı. 'Görünce şaşırmayın' dedi
AKP ile ittifakı ters düşen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Giresun mitinginde iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Erbakan, “Seçimden önce dolar 19 liraydı. Bugün 34 liraya dayandı. Bu hızla seçime kadar dolar 38 lira olursa şaşmayın” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Giresun'da seçim çalışmaları kapsamında açıklamalarda bulundu.

'Mili Görüş' ekonomisinin uygulanması gerektiğini söyledi. Erbakan, "Geçen seçimden önce dolar 19 liraydı, bugün ise 34 liraya dayandı. Böyle giderse seçime kadar dolar 38 lira olursa şaşmayın." dedi.

2 seçim arasında dolar kuru 19 liradan, 38 liraya fırladı. Hala daha siz enflasyon düşecek hikayesi anlatıyorsunuz. Allah aşkına dolar kurunun 2'ye katladığı bir ortamda bu kadar da ithalata bağlı ekonominin olduğu ülkede enflasyon düşer mi?

"KENDİ KENDİLERİYLE ÇELİŞİYORLAR"

Bir yandan enflasyon düşecek hikayesi ile milleti avutuyorlar, öbür taraftan orta vadeli programda yıl sonu enflasyon yüzde 45 olacak dediler. Kendi kendileriyle çelişiyorlar. Doların 45 lira olduğu ülkede enflasyon düşer mi?

"BUNLARIN HEPSİ HİKAYE"

Hem dolar yıl sonunda 45 lira olacak diyorlar, hem de merak etmeyin bu baharda bu yazda bu yıl sonunda enflasyon düşecek diyorlar. Bunların hepsi hikaye. 'Milli Görüş'ün ekonomi modeli uygulanmadığı için kaynaklar, imkanlar imtiyazlı holdinglere gidiyor. İsrafa gidiyor ve faize gidiyor. 'Milli Görüş'ün ekonomi modeli uygulandığı zaman, üretime istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelidir. İşte kurtuluş bununla mümkündür. Bununla mümkün olacağı için de milletimiz kurtuluşu Yeniden Refah'ta, "Milli Görüş'ün temsilcisi olan bizim partimizde görüyor, akın akın Yeniden Refah'a koşuyor. Ve yine milletimiz bu ekonomik sıkıntıları gördükçe merhum Erbakan Hoca'mızın Başbakan olduğu dönemi hatırlıyor, o dönemdeki Milli Görüş bereketini hatırlıyor ve o Milli Görüş'ün temsilcisi olan Yeniden Refah Partimize koşuyor. Erbakan Hoca'mızın Başbakan olduğu dönemde işçiye yüzde 125, memura yüzde 200, BAĞ-KUR emeklisine yüzde 320 maaş zammı yapıldı. Bu ülkede yaşandı bu olay. Emekliler, "Bizim harçlığımızı maaş haline Erbakan Hoca'mız getirdi" diyor. İşte Milli Görüş'ün bereketi bu" dedi.

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