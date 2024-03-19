Fatih Erbakan Erdoğan’a beka yanıtı verdi

Kaynak: İHA
Fatih Erbakan Erdoğan’a beka yanıtı verdi
Yozgat’ta bir seçim bürosunun açılışında konuşan Fatih Erbakan Erdoğan’ın sürekli dile getirdiği beka sorununa dikkat çeken bir yanıt verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Yerköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Ağaoğlu’nun seçim bürosunun açılışına katıldı.

Erbakan buradaki konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan'ın konuşmalarında sürekli tekrarladığı "Beka sorunu" sözlerine Erbakan cevap verdi.

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Fatih Erbakan, "Bugün Türkiye'nin bir beka sorunu varsa o da emeklinin beka sorunudur. Asgari ücretlinin beka sorunudur. Çiftçinin, köylünün beka sorunudur. Şu mübarek Ramazan gününde insanları yüz gram peynire, yüz gram hurmaya muhtaç bir halde yaşatmak mecburiyetinde bırakıyorlar. Millete reva mı bu" diye konuştu.

Devamında Erbakan şöyle dedi:

Bu aziz millet bu tabloyu hak ediyor mu? Hayır ama ne diyorlar? Diyorlar ki; ben emeklinin maaşını 10 bin liradan 17 bin liraya çıkartacaksam 1.4 trilyon lira ilave kaynak lazım diyor. Peki biz Yeniden Refah Partisi olarak ne diyoruz meydanlarda? Diyoruz ki; bu sene hükümet olarak faize vereceğiniz para ne kadar; 1.25 trilyon lira, yani faize bir senede vereceğiniz para milyonlarca emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartmayla aynı para.

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Yani neymiş, bu faiz canavarından bu parayı kurtarabilseydiniz bugün o meblağla emeklinin maaşını 10 binden 17 bin liraya çıkartabilirdik. Niye faiz canavarından bu parayı kurtaramıyorsunuz? Milli görüşün ekonomi modeline uygulamadığınız için.

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