Fatih Erbakan ölümden döndü. 150 km hızla gidiyordu

Son zamanların en çok konuşulan konularından bir tanesi de sokak köpekleri. YRP lideri Erbakan’ın başından geçen bir olay bu tartışmaları yeniden alevlendirecek nitelikte oldu. Erbakan’ın içinde olduğu makam aracı otoyolda 150 kilometre hızla ilerlerken önlerinde bir anda sokak köpeği fırladı.

Konvoy halinde ilerleyen Erbakan ve korumalarının olduğu konvoy feci bir kazadan kıl payı kurtuldu. Süratle ilerleyen ve içinde YRP liderinin de olduğu makam aracının önüne bir anda sokak köpeği çıktı. Erbakan’ın şoförünün dikkati ve hızla gösterdiği refleks sayesinde olması muhtemel olan feci bir kaza son saniyede engellenmiş oldu.

Erbakan’ın içinde olduğu makam aracı köpeğe çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. O anda sağ şeritte herhangi bir aracın olmaması kazayı engelleyen bir başka faktör oldu.

SOKAK KÖPEĞİ TARTIŞMALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Son yılların en çok konuşulan konularından bir tanesi de sokaklarda milyonlarcası bulunan başıboş sokak köpekleri. Yerel seçimler öncesinde birçok siyasi parti ve lideri bu konuda adım atacaklarını vaat etmişlerdi. YRP lideri ise bu konu hakkında “Ahlak yoksa başıboş köpekler vardır. Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız” şeklinde propaganda yapmıştı.

Son zamanlarda ise sokak köpekleri hakkında uyutularak öldürülmesi gündemi karşısında açıklama yapan Erbakan, konu hakkında “Cenab-ı Allah’ın verdiği bir canı, ancak Cenab-ı Allah alabilir” ifadelerini kullanmıştı.