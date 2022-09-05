Fatih Erbakan enerji alanında yapılan zamlara isyan etti: Burası sözün bittiği yer artık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 2’inci olağan kongresine katıldı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde tek liste ile gidilen kongrede mevcut il başkanı Sedat Yıldız yeniden göreve getirildi. Salonda partililere seslenen Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve üye sayısı artan partisi olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN PARTİSİYİZ”

Hedeflerinin adım adım iktidara yürümek olduğunu kaydeden Erbakan, “Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisidir. Bir ayda 32 bin üye kaydettik. Bir ayda 50 bin kişiyi kaydederek yine şampiyon olacağız. Bu Türkiye’nin en hızlı partisi olduğumuzu gösteriyor. 300 bin resmi üyemiz var. Adım adım iktidara doğru yürüyoruz. Arkamızda herhangi bir güç yok. Biz gücümüzü İmandan alıyoruz. İman varsa imkan da vardır” dedi.

“ENERJİ ZAMLARI KARŞISINDA VATANDAŞ DA SANAYİCİ DE ÇARESİZ”

Erbakan, 1 Eylül itibariyle uygulamaya alınan enerji zamlarını vatandaşın ve sanayicinin kaldıramayacağını belirterek, alınan kararların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Enerji zamlarının dört yıl içindeki artış oranlarını değerlendiren Erbakan, “Bakınız İktidar en son doğa gazda, 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak şekilde konut tarifesine yüzde 20,4, sanayi tarifesine yüzde 50,8 elektrik üretimi amaçlı tarifeye de yüzde 49,5 oranında zam yaptı. Yapılan zamları kur krizinin başladığı 2018’e göre kıyasladığımızda, son 4 yılda konutta kullanılan doğal gaza yüzde 313, birinci kademe işyerinde kullanılan doğal gaza yüzde 620.5, ikinci kademe işyerinde kullanılan doğal gaza ise yüzde 1071,5 zam gelmiş. Burası sözün bittiği yer artık” diye konuştu.

YÜZDE 150 MAAŞ ZAMMI VAADİ

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin iktidara gelmesi ile yılda 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projeler hazırladıklarını aktardı. Faiz giderlerini azaltacaklarını kaydeden Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Oluşturacağımız kaynak ile emekliye, memura, işçiye yüzde 150 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. 81 ilimize 681 Refah Projesi ile işsizliği ortadan kaldıracağız. Vatandaşın, küçük esnafın, çiftçinin borçlarının faizini biz üstleneceğiz. Haksız ve fahiş vergileri ortadan kaldıracağız. Gençlerimize kaliteli eğitim vereceğiz. Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. EYTlilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama sağlayacağız. Paylaşımda Adalet Yönetimde Adalet Yargıda Adaleti tesis edeceğiz.”