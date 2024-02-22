Fatih Portakal canlı yayında Devlet Bahçeli'ye ateş püskürdü. Elindeki poşeti gösterip 'Sanki yapabilecek' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonun sebebini fiyat anarşistlerine bağlayarak, “Fiyat anarşistleri de FETÖ’cüdür, dükkanları ve evleri kapanmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin bu sözleri sosyal medyada gündem olurken kendisine yönelik en sert tepkilerden birini Fatih Portakal yaptı. Dün akşam Sözcü TV ekranlarındaki canlı yayında tepkisini dile getiren Portakal, elindeki poşeti göstererek, “Çok pragmatik bir öneri, harika bir öneri sanki yapabilecek. Böyle işin kolaycısı, çünkü siyaset de üretmiyor” ifadelerini kullanarak elindeki 200 lira değerindeki pazar poşetini kaldırdı.

“HAYAT PAHALI DEVLET BEY”

Sözlerinin devamında “hayat pahalı Devlet bey” ifadesini kullanan Portakal, Bahçeli’ye şu ifadeleri kullandı: “Devlet Bahçeli’nin bir sözü vardı önceki gün grup toplantısında söyledi bunu! Hani biliyorsunuz Devlet Bahçeli kafasına uymadığı zaman Anayasa Mahkemesi’ni kapatalım der, ne bileyim onu işten atalım der şimdi Danıştay’ı kapatalım filan diyor.

Yani her şeyi kapatmaya çalışan bir zihniyetten bahsediyoruz. Devlet Bahçeli'nin fiyatlar var ya etiketler devamlı devamlı artıyor, hiçbir şey yerinde durmuyor.

‘Fiyat anarşistleri’ dedi onlara bu fiyat anarşistleri de FETÖ'cü dedi. Bunların dükkanlarını evlerini, kapatalım dedi.

Böyle çok pragmatik bir öneri harika bir öneri sanki yapabilecek ve böyle işin kolaycısı çünkü siyaset de üretmiyor” şeklinde konuşan Portakal pazarda yaptıkları 200 liralık alışveriş poşetini göstererek, “İşte biz de bugün pazara gittik ve 200 liralık bir alışveriş yaptık. Hepsi bu poşette ve 200 lira… Torbada ne var diyecek olursanız torbada salatalık var 1 kilo. Bu da domates bu da bir kilo. Burada da 250 gram kadar bir biber var o kadar. Toplam 200 lira” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK KRİZ DEMİYOR”

Türkiye’nin şu anda bir ekonomik kriz geçirmesine rağmen Bahçeli’nin ekonomik kriz lafını kullanmadığını şu sözlerle belirtti: “Şimdi iktidara ve iktidarın destekçisine bakacak olursanız bunlar FETÖ’cü. Yani oradaki adamlar satıcılar FETÖ'cü demeye getiriyor.

Yani hayat pahalı Devlet Bey! ülke şu anda yoksulluk yaşıyor. Yoksunluk yaşıyor. Ekonomik kriz var ama ekonomik kriz demiyor”