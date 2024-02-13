Fatih Portakal canlı yayında o isme ateş püskürdü. 'İnsan utanır ama utanması için yüz olması gerekir'

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal canlı yayında İstanbul Milletvekili Selim Temurci'ye demediğini bırakmadı.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci katıldığı bir programda "Murat Kurum’un şansı mı daha yüksek, Ekrem İmamoğlu’nun mu?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:

Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul’un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum’un daha önde olduğunu söylüyorum.

Gelecek Partisi İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin açıklamaları sonrası Fatih Portakal adeta ateş püskürdü.

Portakal “İnsan utanır biraz. Ama utanması için yüz olması gerekir. Var mıdır yok mudur bilemiyorum? Sizin başka hesaplarınız var herhalde.” dedi.

"NE OLURSAN OL İKİYÜZLÜ OLMA"

Sunucu Portakal şu ifadeleri kullandı:

Selim Temurci AKP kökenli. 2019 yılında bildiğim kadarıyla İmamoğlu'nun kazandığı seçimde Temurci, AKP'nin İstanbul'da il başkanı diye biliyorum. Sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte ayrıldılar. Selim Temurci de Gelecek Partisi'nde siyaset yapmaya başladı.



Önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Onun sayesinde Meclis'e girdi. Şimdi katıldığı bir televizyon programında 'Ben Murat Kurum'a kazandırmayan kişi olmak istemiyorum. Bu yüzden de Gelecek Partisi'nin İstanbul adaylığını reddettim' diyor.

İşte biz de diyoruz: Ne olursan ol ikiyüzlü olma! Vefa, vicdan denilen bir şey vardır. Kılıçdaroğlu önünüzü açmasaydı Meclis'e kimse giremezdi.

"AKP'YE YEŞİL IŞIK YAKMAYA HAZIRLANIYOR"



Yazıklar olsun sizin siyasi duruşunuza. Meclis'e girerken iyiydi ama. Siz CHP seçmenlerinin oyuyla oraya girdiniz.

İnsan utanır biraz. Ama utanması için yüz olması gerekir. Var mıdır yok mudur bilemiyorum? Sizin başka hesaplarınız var herhalde. Siz 1 Nisan'dan sonra AKP'ye yeşil ışık yakmaya hazırlanıyorsunuz.