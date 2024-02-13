Fatih Portakal canlı yayında o isme ateş püskürdü. 'İnsan utanır ama utanması için yüz olması gerekir'

Mehmet Akif Erdem
Fatih Portakal canlı yayında o isme ateş püskürdü. 'İnsan utanır ama utanması için yüz olması gerekir'
Gazeteci Fatih Portakal Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin Murat Kurum'u desteklediğini açıklayarak Temurci'yi topa tuttu.

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal canlı yayında İstanbul Milletvekili Selim Temurci'ye demediğini bırakmadı.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci katıldığı bir programda "Murat Kurum’un şansı mı daha yüksek, Ekrem İmamoğlu’nun mu?” sorusuna şöyle yanıt vermişti:

Kadir Topbaş tarzı yaklaşımın İstanbul’un sorunlarına daha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu konuda Murat Kurum’un daha önde olduğunu söylüyorum.

Gelecek Partisi İstanbul milletvekili Selim Temurci'nin açıklamaları sonrası Fatih Portakal adeta ateş püskürdü.

Portakal “İnsan utanır biraz. Ama utanması için yüz olması gerekir. Var mıdır yok mudur bilemiyorum? Sizin başka hesaplarınız var herhalde.” dedi.

"NE OLURSAN OL İKİYÜZLÜ OLMA"

Sunucu Portakal şu ifadeleri kullandı:

Selim Temurci AKP kökenli. 2019 yılında bildiğim kadarıyla İmamoğlu'nun kazandığı seçimde Temurci, AKP'nin İstanbul'da il başkanı diye biliyorum. Sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte ayrıldılar. Selim Temurci de Gelecek Partisi'nde siyaset yapmaya başladı.

Önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Onun sayesinde Meclis'e girdi. Şimdi katıldığı bir televizyon programında 'Ben Murat Kurum'a kazandırmayan kişi olmak istemiyorum. Bu yüzden de Gelecek Partisi'nin İstanbul adaylığını reddettim' diyor.

İşte biz de diyoruz: Ne olursan ol ikiyüzlü olma! Vefa, vicdan denilen bir şey vardır. Kılıçdaroğlu önünüzü açmasaydı Meclis'e kimse giremezdi.

"AKP'YE YEŞİL IŞIK YAKMAYA HAZIRLANIYOR"

Yazıklar olsun sizin siyasi duruşunuza. Meclis'e girerken iyiydi ama. Siz CHP seçmenlerinin oyuyla oraya girdiniz.

İnsan utanır biraz. Ama utanması için yüz olması gerekir. Var mıdır yok mudur bilemiyorum? Sizin başka hesaplarınız var herhalde. Siz 1 Nisan'dan sonra AKP'ye yeşil ışık yakmaya hazırlanıyorsunuz.

.webp

ekran-goruntusu-13-02-2024-09-02-28.png

İlgili Haberler
İrfan Değirmenci ayrıldığını açıkladı. Fatih Portakal hangi kanala gidiyor? Medyada deprem taşlar yerinden oynadı
Fatih Portakal Yeniden Refah’ın İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı
Fatih Portakal İstanbul'u kimin kazanacağını açıkladı. Canlı yayında ölçtü biçti sürpriz ismi söyledi
Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gerçeği açıkladı. Canlı yayında üstüne basa basa söyledi
Son Haberler
Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni neden olur? Sağlık
Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni neden olur?
Her düşüş bir öğreniş atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Her düşüş bir öğreniş atasözünün anlamı nedir?
Polisin yaptığı şok uygulamada bakın ne ele geçirildi? Gündem
Polisin yaptığı şok uygulamada bakın ne ele geçirildi?
MSB açıkladı: Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB açıkladı: Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Boğaz ağrılarını geçirir. Basur memelerini tedavi eder. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Boğaz ağrılarını geçirir. Basur memelerini tedavi eder. İşte o ot
Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede yıldız oyuncu yer almadı Spor
Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği listede yıldız oyuncu yer almadı
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu Gündem
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu