İrfan Değirmenci ayrıldığını açıkladı. Fatih Portakal hangi kanala gidiyor? Medyada deprem taşlar yerinden oynadı

Halk TV Ana haber sunucusu İrfan Değirmenci bugün sunduğu Ana haber programının sonunda "Yeni yollarda buluşacağız" diyerek Halk TV izleyicilerine veda etti.

MEDYADA TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR

Bir başka Ana haber sunucusu Ece Üner, Sözcü TV'ye geçerken, kulislerden alınan bilgilere göre, İrfan Değirmenci yerine Halk TV'ye Fatih Portakal geçecek.

İRFAN DEĞİRMENCİ'NİN VEDA SÖZLERİ

İrfan Değirmenci'nin Halk TV ekranlarından izleyicilerine yaptığı veda konuşması şu şekilde:

“Fark etmişsinizdir, bu yeni stüdyoda, Halk TV’de haberleri koltuksuz sunuyoruz, kürsüde. Çünkü koltuğa alışmak çok fena bir şey. İnsan, toplumun yararına koltuktan da feragat edebilmeli, çıkarlarından ve paradan da bilmem yanılıyor muyum?

Çünkü paradan çok daha önemli şeyler var hayatta; dayanışma var, mücadele var, ezene karşı ezilenden yana olmak var adaletten haktan emekten yana olmak var. Bunları hepsi paradan çok daha kıymetli. İnsanın eleştirdiğine dönüşmemesi gerekiyor, kurumların da aynı şekilde. Hırsları uğruna insanlığını kaybetmemesi gerekiyor insanın. Kendini vazgeçilmez saymaması gerekiyor mesela. Kendini güç, para ve kürsü sahibi olduğu alanda, partide, şirkette, fabrikada Olympos’un zirvesinde bir mitolojik kahraman sananlara herkesin vazgeçilmez olmadığını anlatmak gerekiyor. Asıl gücün halkın sivil örgütlü mücadelesi olduğunu hatırlatmak gerekiyor zaman zaman. Ezene karşı mücadele etmenin bin bir türlü yolu var, son 25 yılda öğrendik herhalde. Her zaman da yeni yollar bulmak yeni yollar açmak mümkün.

O yollardan biri hala televizyon, çok etkili bir kitle iletişim aracı ama tek yol değil. Velhasılıkelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. Ben 30 seneye yaklaşan meslek hayatımda hiç kimsenin hakkını almamış, hiç kimseyi kırmamış, çalışma ve ekip arkadaşlarımı incitmemiş olmakla övünüyorum.

Hep halkın, haklının yanında olduk, öyle de olmaya devam edeceğim. En kısa sürede de yeni bir yolda buluşacağız, yeni yolları birlikte yürüyeceğiz. Ümidimiz bu yönde.”