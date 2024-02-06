Fatih Portakal Yeniden Refah’ın İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı

Ayşe Memiş
Fatih Portakal Yeniden Refah’ın İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı
Gazeteci Fatih Portakal Yeniden Refah Partisi’nin İBB adaylığı için hangi ismi düşündüğünü ve teklif götürdüğünü canlı yayında duyurdu.

Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler çalışmalarına son sürat devam ediyor. Herkesin gözü kulağı ise ve ittifakların adaylarında. Yeniden Refah Partisi’nin ise nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan kararlarını açıklayarak "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı göstereceğiz" demişti.

Şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığı için hangi ismi açıklayacakları oldu.

Kulislerde İBB adaylığı için Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan da konuşuluyor.. Ancak gazeteci Fatih Portakal canlı yayında bombayı patlattı.

Portakal, Yeniden Refah’ın İBB için eski İYİ Partili bir isme teklif götürdüğünü açıkladı.

Portakal'ın açıklaması şöyle:

Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de... Ordaydım, 3 tane beyefendi girdi içeri. Yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler. Hayırlı olsun Fatih Bey kendi adayınızı açıklayacakmış, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim dedim. Bana Yavuz Ağıralioğlu olabilir dediler. Hadi canım dedim. Kendi parti kurmaya çalışıyor, olabilir mi ya dedim. Evet dediler, olmazsa Elif Erbakan'ı görmek istediklerini söylediler.

TEKLİK ERBAKAN’DAN GİTMİŞ

Daha sonra bizim Ankara haber müdürümüz Mehmet Bal ile konuşuyoruz, dedim bir araştırır mısın? Evet, Yavuz Bey'e teklif gitmiş. Yavuz Bey, teşekkür ederek YRP'den şuan için aday olmayı düşünmediğini ifade etmiş. Teklif de Fatih Erbakan'dan gitmiş.

Öte yandan İBB adaylığı için Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’ün ismi de kulislerde dönüyor.

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