Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gerçeği açıkladı. Canlı yayında üstüne basa basa söyledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir seçmen arasında 26 Ocak günü Cuma namazı sonrası gerçekleşen diyalog dikkat çekmişti.

İmamoğlu, kendisine "Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" diye eleştiren seçmene, "Ben yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" cevabını vermişti.

Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, namaz ile ilgili yaşanan tartışma üzerine, İmamoğlu’nun üniversite yıllarında nasıl biri olduğunu anlattı.

Fatih Portakal, "Yiğidi öldür hakkını yeme” diye başladığı konuşmasına, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite yıllarında her cuma, namaza giden birisi olduğunu belirtti.

İmamoğlu’nun iyi bir kaleci ve iyi bir Trabzonsporlu olduğunu belirten Portakal, “Bildiğim kadarıyla da üniversite takımının, fakülte takımının kalesini korurdu. İyi bir Trabzonsporluydu, orucunu da tutardı cuma namazına da giderdi. Böyle bir adamdı, bir kereden bir kereye de ağzında kötü bir laf duymadım hakarette duymadım" diye konuştu.