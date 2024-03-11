Fatih Portakal Erdoğan’ın yeni planını anlattı: Ya çok safsınız ya da uzaylı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Portakal Erdoğan’ın yeni planını anlattı: Ya çok safsınız ya da uzaylı
Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimler için, “Benim için bu bir final” sözüyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. “Amaç 31 Mart’ı kurtarmak” diyen Portakal, “Erdoğan’ın siyaseti bırakıp, kenara çekilip emeklilik hayatının tadını çıkaracağını düşünenler varsa: Ya Erdoğan’ı hiç tanımıyor, ya çok saf ya da uzaylı olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA töreninde yaptığı konuşmada, yerel seçimleri işaret ederek, “Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak” ifadelerini kullanmıştı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, genel seçimlerin erkene alınması halinde Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğine dikkat çekmişti.

Bozdağ, "TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır." açıklamasını yapmıştı.

“TÜM TUŞLARA BASIYOR”

Adaylık adayı tartışmasına gazeteci Fatih Portakal da katıldı.

“Bunlar kendilerini akıllı zannediyor” diye X hesabından paylaşım yapan Portakal, “Erdoğan, ‘Bu benim son seçimim’ diyerek acıtasyon yapıyor. Şu an tüm tuşlara basıyorlar. Son tuş, büyük olasılık bir canlı yayında “Gazze” için gözyaşı dökmek olacaktır. Hazırlıklar da yapılıyordur herhalde” değerlendirmesinde bulundu.

“ERDOĞAN’IN EMEKLİ OLACAĞINA İNANAN SAFTIR”

Asıl amacın 31 Mart’ı kurtarmak olduğunu savunan Portakal, “Sonra da 2027 gibi ülkeyi erken seçime götürüp, “anayasal hak” diyecekler. Erdoğan’ın siyaseti bırakıp, kenara çekilip emeklilik hayatının tadını çıkaracağını düşünenler varsa: Ya Erdoğan’ı hiç tanımıyor, ya çok saf ya da uzaylı olması gerekir. Siz hangisi değilsiniz?” ifadelerini kullandı.

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