Fatih Portakal ‘Pahalılığa inanamayacaksınız’ dedi! Yeni gelecek vergileri açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalında “İşte gelmesi planlanan yeni vergiler” başlıklı videosunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası yönetiminin son ekonomi politikalarını değerlendirdi.

Uygulamaların IMF’nin isteklerine göre gerçekleştiğini iddia eden Portakal, “Bu da aslında bir IMF modelinin bize adı konmamış IMF modelinin yansıması… IMF bunu istediği için bizimkiler yapıyor. He arada resmi bir anlaşma yok ama resmi olmayan IMF uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte Portakal’ın konuşmasından öne çıkan satırlar:

“HAZİRANDA MECLİS’TE”

Pahalılığa inanamayacaksınız dedikten sonra da yeni vergileri bir toparlayacağım şimdi yeni vergiler birkaç gündür konuşuluyor özellikle konutu olanlardan bu 4-5 aydır konuşuluyordu ve şimdi de artık et kemiğe büründü.

Yeni vergiler haziran başı itibariyle mecliste yasa tasarısı içerisinde yer alacak ve büyük bir ihtimalle Haziran ayı sonuna doğru yani.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden vekiller tatile girmeden vekiller tatile girmeden şey yapacaklar söyleyiverin bana bunun yasasını çıkartacak ve bu yasa tabii ki hayatımıza yeni vergiler getirecek.

“MEHMET ŞİMŞEK’İN İCRAATI DEĞİL IMF’NİN İSTEĞİ”

Peki neler var Bu da Mehmet Şimşek icraatı bu da aslında Mehmet şek icraatı değil. Bu da aslında bir IMF modelinin bize adı konmamış IMF modelinin yansıması IMF bunu istediği için Bizimkiler yapıyor he arada resmi bir anlaşma yok ama resmi olmayan IMF’yi uyguluyoruz.

“YÜZDE 115 VERGİ”

Biz şimdi burada neler var diyeceksiniz mesela çok uluslu şirketlerden % 115 vergi alınacakmış dünya da bu tarafa doğru gidiyormuş… Onlar versin zaten onlar zaten dünya kadar para kazanıyorlar.

Peki bizi ilgilendiren mesela kiralarda gayrimenkul satışlarında muafiyet veya istisnalar vardır bunların hepsini kaldırıyoruz diyor. Bunların hepsi devlete gelir olarak yansıyacak yeni vergi paketin içerisinde bunlar olmayacak. Bütün firmalar yani teşvik alsın almasın vesaire bütün firmalar kurum Kurumlar Vergisi ödeyecek.

“İNŞAATÇILARI KASTEDİYORLAR HERHALDE”

Kurumlar Vergisi Umarım öyledir bütün firmalar denirken hükümete yakın herhalde inşaatçıları da Kast ediyorlardır diye düşünüyorum veya iş adamlarını da kast ediyorlardır diye düşünüyorum.

Kurumlar Vergisi ödeyecek ve gayrimenkulde gerçek değer üzerinden değerlendirme yapılacak Emsal değer kalkıyor. Yine anladığım kadarıyla gayrimenkullerde 5 yılın sonrasında % 40'lık bir vergi artışı veya verginin ödenmesi söz konusu. O da şu şöyle anlatayım ben size işte bir evi yapmışsınızdır 100 liraya mal olmuştur bir gayrimenkul bundan bugün yapmışsınızdır ve 5 yıl sonra diyelim 6 yılın sonunda siz bunu satmak istiyorsunuz değeri de 600 diyelim tamam mı 100 liraya 5 6 yıl önce mal etmişsiniz evin değeri olmuş 600 devletin bir ben bunu öğrendim sizlerle de paylaşayım.

Devletin bir yıllık katsayısı var enflasyon katsayısı var. Onu yıllara göre hesap ediyor. Onu hesap ettikten sonra buluyor ki diyelim 600 değil de 450 lir diyor ki o 6 yıl önce yaptırdığı 100 yılık yer şu anda enflasyon değerlenmesi ile birlikte 450 olmuştur.

Ben de 600 istiyorum arada 150 lira bir fark var gelir farkı var arada bir fazlalık var işte bu 150'nin vergisini devlet alacak 150'nin vergisini % 40 olarak devlet alacak.

Bu da eskiden yoktu böyle bir şey eskiden yoktu şimdi böyle bir şeyi koydular konutlarda. He arabalarda var o değerlenmek şirketlerde daha doğrusu böyle değerlerden dolan gelir vergisi veriyorsunuz.

ELİNDEN GELSE EMEKLİYE YÜZDE 25 VERMEYECEK

İşte devlet gelirlerinde zamlara devam ediyor ama devlet giderlerinde yani personel maaşlarında emekli maaşlarında vesaire maalesef zam vermiyor.

Elinden gelse emekliye o % 25 zammı da vermeyecek. Çünkü IMF zam vermiyor. Bakın umarım önümüzdeki günlerde sağlıkla ilgili sağlık harcamalarıyla ilgili kısıntıya gitmezler. IMF bunu da istiyor, diyeceksiniz ki ya neden IMF diyorsun? Bizim ile anlaşmadık ama gizli bir anlaşmanın olduğu da artık aşikar. Zaten ki o programı uygulayarak yurt dışından destek alabiliyor veya alacağını zannediyor da yurt dışından da adam bize neden gelsin ki? Yatırım yapmaya mı gelecek? Hayır para kazanmaya gelecek.

YABANCI PARA KAZANIP GİDECEK

Borsadan, dolardan veya işte ne bileyim altından gümüşten gelecek. 3 ay kalacak gidecek yatırım yapabilmesi için ülkenin hukuk devlet olması gerekiyor öyle savcının arkasındaki gibi silahları gösterirse özür dilerim hâkimin arkasındaki gibi silahları gösterirseniz bu ülkeye kimse gelmez.