Ali Koç Erdoğan’la arasını bozmak isteyenleri ifşa etti

6 yıldır Fenerbahçe Başkanı olan ve yeniden Aziz Yıldırım’a karşı başkanlık için yarışan Ali Koç son kampanya konuşmasında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ali Koç, bir grubun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la arasını bozmaya çalıştığını iddia etti.

“ERDOĞAN’LA BİZİ KAFA KAFAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

"Bizi özellikle Cumhurbaşkanı ve iktidarla kafa kafaya getirmeye çalışan bir zihniyet var” diyen Ali Koç, İktidarın yakınlarında bize kafayı takmış bir grup varz Bu hükümetimiz değil, Cumhurbaşkanımız değil. Fenerbahçe, devlet söz konusuysa boynu kıldan incedir. Tarihte bunun örnekleri vardır" ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’I YANLIŞ BİLGİLENDİRİYORLAR”

Ali Koç ayrıca, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinde yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendirilme yapıldığını ileri sürerek, sorumluları için de "fitneciler" yorumunda bulundu.

Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru bilgilendirildiği zaman, Riyad’daki olaya uyandılar, doğru kararlar verebileceğine inandığımız için bizim önümüzdeki dönem yapacağımız en önemli şeylerden biri, hükümetimizle, devletimizle bu aradaki fitneci, iftiracıları aradan çıkarıp gerçeklerle asgari müşterekte birleşmek"