Müge Anlı kararından vazgeçiremeyince ağladı! 18 yaşındaki Lamia 50 yaşındaki adamla evlenmek istiyor

Genç kız Müge Anlı ve ekibinin çalışmalarıyla hızla bulundu. Bugün yayına ailesine sarılmak için gelen Lamia, Murat ile birlikteliğini önce reddetti sonra ailesinden bu konuda anlayış istedi.

“Murat’ı seviyorum ve bunu kabullenmelerini istiyorum” diyen Lamia, Müge Anlı’nın ikna çabalarına da cevap vermedi “Hataysa bile hata olduğunu yaşayıp görmek istiyorum” dedi.

ADAM 50 YAŞINDA

Geçtiğimiz bölümde telefon bağlantısında 37 yaşında olduğunu söylediği Murat’ın bugün 35 yaşında olduğunu söyleyen Lamia’ya annesi karşı çıktı. Murat’ın 50 yaşında olduğunu savundu.

UYUŞTURUCUDAN SABIKALI

Aynı zamanda Müge Anlı, bu kişinin uyuşturucu madde ile ilgili konularda sabıkası olduğunu da genç kıza anlatmaya çalıştı.

Lamia, Murat’ın uyuşturucu madde kullanmadığını ve kendisinin de bu işe bulaşmadığını söyledi. Arabada bulunan maddenin ise başkasının olduğunu ileri sürdü.

SEVDİĞİ ADAMIN YENGESİYLE İLİŞKİSİ VAR

Murat’ın yengesi ile ilişkisi olduğunu gösteren mesajlar da ortaya çıktı. Yenge, Lamia’ya ağza alınmayacak küfürler sarf ederek Murat’tan uzak durmasını söyledi.

Yayında Murat’ın annesinin ise hapse girdiği ve kızlarını uygunsuz yerlerde çalıştırdığına dair iddialar da yer aldı.

Yayına bağlanan Murat’ın annesi Lamia’nın 1 Haziran’da, yani doğum gününde, nikah tarihi aldığını söyledi.

Müge Anlı’nın sorusu üzerine Lamia bu iddiayı kabul etti. Reklam sonrası Lamia, “Fikrim değişmedi. Evleniyorum” dedi.