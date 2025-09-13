Fatih Tekke Fenerbahçe karşısında bir ilkin peşinde!

Kaynak: AA
Fatih Tekke Fenerbahçe karşısında bir ilkin peşinde!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de yarın (pazar) oynayacakları Fenerbahçe maçında bir ilki yaşamak için kulübede olacak. Genç teknik adam, sarı-lacivertlileri mağlup ederek Karadeniz ekibinin başında ilk kez bir büyük takım karşısında 3 puana uzanmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez büyük bir maçta galibiyet almanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısında ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir olmak üzere oynadığı 3 maçı kazanamadı.

Karadeniz ekibi, Tekke idaresinde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 4-1 kaybederek ilk büyük sınavında başarılı olamadı.Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile geçen sezon 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3-0 mağlup oldu.

Büyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyorBüyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyor

h.jpeg

Ne yaptın sen Ergin Ataman! Tüm dünya onu konuşuyor: İnanılmazNe yaptın sen Ergin Ataman! Tüm dünya onu konuşuyor: İnanılmaz

LİGDE 2 MAĞLUBİYETİ DE BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI

Fatih Tekke, Trabzonspor'da şu ana kadar ligde 2 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 15 lig maçına çıkarken bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,93 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Tekke ile Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenildi.

Resmen açıklandı! Başakşehir'de Nuri Şahin dönemiResmen açıklandı! Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi

TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!

Arda Turan olay oldu!Arda Turan olay oldu!

Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!

Son Haberler
Özgür Özel belediye başkanının başını yakan itirafçının kimliğini açıkladı!
Özgür Özel belediye başkanının başını yakan itirafçının kimliğini açıkladı!
Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok!
Manisa'da zehir tacirlerine geçit yok!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, trafik kilitlendi
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Uyuşturucu madde etkisinde trafiğe çıktı, ehliyetine el konuldu
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi
Safranbolu’da hafta sonu yoğunluğu: Tarihi dokuya yoğun ilgi