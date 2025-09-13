Resmen açıklandı! Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi

Resmen açıklandı! Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir yeni teknik direktörünü açıkladı. İstanbul ekibi, takımın başına Nuri Şahin'i getirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenmesinin üzerine ligde de istediği sonuçları alamayan RAMS Başakşehir FK teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibi teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı.

2023'te Başakşehir'in başına geçen Çağdaş Atan ile yollar 8 Eylül'de ayrılmıştı.

NURİ ŞAHİN'İN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 5 Ekim 2021'de Antalyaspor ile başlayan Nuri Şahin, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet aldı.

Nuri Şahin'in öğrencileri 23 maçtan beraberlikle ayrılırken 31 karşılaşmada ise mağlubiyet yaşadı.

2024-25 sezonunun başında uzun yıllar top koşturduğu Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönen Şahin, Bundesliga ekibinde 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

