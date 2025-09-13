Arda Turan olay oldu!

Ukrayna'da yaz transfer döneminin kapanmasının ardından oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. Yapılan güncellemenin ardından, Arda Turan başında bulunduğu Shakhtar Donetsk en dikkat çeken takım oldu.

Arda Turan, Transfermarkt'ın Ukrayna Ligi'nde yaptığı futbolcu değer güncellemesi sonrası gündem oldu. Shakhtar Donetsk'ten 8 futbolcu yapılan piyasa değeri güncellemesi sonrası Ukrayna Ligi'ndeki en değerli 10 futbolcu arasına girdi.

Ukrayna basını, oyuncuların yükselen piyasa değerlerinde Arda Turan'ın büyük bir payı olduğunu yazdı.

Yapılan güncelleme ile beraber Shakhtar Donetsk'in en değerli 8 futbolcusunun piyasa değeri toplamı 81 milyon euro oldu.

Ukrayna Ligi'nde an itibarıyla en değerli futbolcular listesi şöyle:

Matvienko - Shakhtar Donetsk - 16 milyon euro

Elias - Shakhtar Donetsk - 14 milyon euro

Brazhko - Dinamo Kiev - 12 milyon euro

Shaparenko - Dinamo Kiev - 11 milyon euro

Bondarenko - Shakhtar Donetsk - 10 milyon euro

Gomes - Shakhtar Donetsk - 10 milyon euro

Alisson - Shakhtar Donetsk - 9 milyon euro

Meirelles - Shakhtar Donetsk - 8 milyon euro

Bondar - Shakhtar Donetsk - 7 milyon euro

Pedrinho - Shakhtar Donetsk - 7 milyon euro

