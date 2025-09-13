Ne yaptın sen Ergin Ataman! Tüm dünya onu konuşuyor: İnanılmaz

Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) yarı finalinde Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren milliler maçı 68-94 kazandı. Başantrenörümüz Ergin Ataman manşetleri süsledi. Ergin Ataman için sadece Türk basını değil dünyanın birçok ülkesinin spor basını övgü dolu sözler kullandı.

ERGİN ATAMAN’A METHİYELER DÜZDÜLER

A Milli Takım’ın aldığı Yunanistan galibiyetinin ardından Ergin Ataman, gündemin 1. sırasına yerleşti. Ataman manşetlerde yer alırken, kendisi için atılan başlıklar dikkat çekti.

İşte o başlıklardan öne çıkanlar;

“Ataman kısıtlı kadro ile imkansızı başardı” (İngiliz basını)

“Türkiye süper koçuyla finalde” (Hollanda basını)

“Ataman Yunanistan’ın hayallerini yıktı” (Alman basını)

“Ataman EuroBasket şampiyonluğuna göz dikti” (Finlandiya basını)

“Türkiye koçu Panathinaikos’tan öğrencilerini üzdü” (Fransız basını)

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası finalinde yarın (pazar) Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

