TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken, şampiyonluk maçı yarın (pazar) TSİ 21.00'de oynanacak.
Tarihi final, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla çakışıyor. 20.00'de başlayacak dev karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği belirtildi.
Ekol Sports'ta yer alan habere göre; TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatinin 19.00'a alınması için yayıncı kuruluşa talep yazısı gönderdi.
