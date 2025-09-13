TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!

Türkiye Futbol Federasyonu yarın (pazar) oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için yayıncı kuruluşa yazı gönderdi. TFF, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşacağı maçın saatlerin çakışması nedeniyle maçın saat 20.00'den 19.00'a alınmasını talep etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken, şampiyonluk maçı yarın (pazar) TSİ 21.00'de oynanacak.

Tarihi final, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla çakışıyor. 20.00'de başlayacak dev karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği belirtildi.

Ekol Sports'ta yer alan habere göre; TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatinin 19.00'a alınması için yayıncı kuruluşa talep yazısı gönderdi.

