Kaynak: AA
Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında lig lideri Galatasaray, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Oynadığı 4 maçı da kazanan Cimbom'da kritik maçta takımın golcü oyuncusu Victor Osimhen forma giyemeyecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi.

ikas Eyüpspor ise birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 4 puanla 10. sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK VICTOR OSIMHEN

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlığı bulunuyor.

Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

