Fatih Tekke: Kötü bir başlangıçtı

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-0’lık Gaziantep FK mağlubiyetine ilişkin, “Kötü bir başlangıçtı kabul ediyorum, kötü bir oyun değildi. Mağlubiyet tamamı ile benim sorumluluğumda” dedi.

KAYNAK: İHA
Fatih Tekke: Kötü bir başlangıçtı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk yarının son bölümlerinin maçın kırılma anları olduğunu söyledi.

Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

-Oyuncularımın bireysel performansı belki istediğim gibi değil ama genelde ne yapmak istiyorsak onu yaptık. Maç da bu şekildeydi zaten. Hatalar oluyor, hepimiz yapıyoruz ama bir teknik adamın başlamak istemediği bir şekilde başlangıç oldu. Takımın potansiyeli, istediği verdiği cevap bana göre iyi. İhtiyacı olan galibiyetti. Taraftarımız önündeki ilk karşılaşmamız kendi adıma, ekibin adına, camia adına açıkçası üzüldüm. Futbol içerisinde bunlar var. Nasip değil diyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Alanyaspor’un bulunduğu yer asla hak ettiği yer değil. Biz bunu normalleştirip yukarıya çıkarmak için çaba sarf edeceğiz. Üzüldük, belki bunda bir hayır vardır. Ben böyle inanıyorum.

-90 dakika boyunca topa sahip olan bir Alanyaspor, ikinci yarı çok üretken olmayan bir Alanyaspor. Rakip takım özellikle üçüncü bölgede daha üretken. Bu tip maçlarda golü sizin bulmanız ki, rakibiniz geniş oynasın. Bugün bunu başaramadık. Protestolar oluyor, mağlubiyet kimin hoşuna gider. Ben daha henüz Alanya’da Alanyaspor tesisleri haricinde yanında bir cami var oraya gidebildim. Onun haricinde sadece tesislerdeyim. Hayatım nasip olursa orada geçecek. Kötü bir başlangıçtı kabul ediyorum, kötü bir oyun değildi. Mağlubiyet tamamı ile benim sorumluluğumda. Oyuncularıma söylediğim şey, mağlup olduğumuz zaman ben mağlup olacağım, galip geldiğiniz zaman siz galip geleceksiniz olmuştu. Bu bugün için de geçerliydi.

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