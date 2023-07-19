Fatih Tekke öncelikli hedeflerini açıkladı

İstanbulspor teknik direktörü Fatih Tekke, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Tekke, yeni sezonda hedeflerinin Süper Lig'de kalmanın ana hedef olduğunu açıkladı.

Fatih Tekke öncelikli hedeflerini açıkladı

Editör: Barış Atakan

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürüyor.

Ligdeki hedefleri hakkında TRT Spor'a konuşan Fatih Tekke, “Bizim öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Amacımız bu ligde kalıcı olan takım organizasyonunu oluşturabilmek. Bizim gibi kulüplerde, bunu başarabilmeniz için ciddi mücadeleler vermeniz gerekiyor. Geçen sezon bunu hep beraber başardık. Sahanın içinde ve dışında her anımıza çok dikkat ediyoruz. Kolay değil. Bu sene istediklerini alabilen 5-6 kulüp var. Ciddi paralar ödeyebilen kulüpler haricinde diğer kulüpler istedikleri seviyede değiller. Bu sene yarışacağımız takım sayısı daha fazla olacak gibi. Ama sezonun başını görmemiz lazım, daha çok zaman var. İstanbulspor teknik direktörü olarak bizim için önemli olan limitimiz dahilinde en doğru olanları seçip bir an önce çalışmalara başlamak. Çünkü maçın her anını planlı oynamak isteyen bir takımız. Değerimizi geçen sene insanlar gördü. Bu değerimizi daha da artırmamız lazım. Amacımız lige renk katmak, kalıcı olmak, yaptığımız değerli şeyleri Türk futboluna sunmak. Sadece teknik direktör olarak değil yönetimsel olarak da hedefimiz bunlar” ifadelerini kullandı.

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