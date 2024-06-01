Fatih Tekke Trabzonspor dedi

İstanbul'un büyük kulüplerinin gözdesi Oğuz Aydın için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.

Alanyaspor'da geçirdiği mükemmel sezonla adından söz ettiren Oğuz Aydın, Süper Lig'in dev takımlarının radarına girdi.

23 yaşındaki futbolcunun etkileyici istatistikleri, onu transfer piyasasının aranan isimlerinden biri yaptı. Kadrosunu gençleştirmeyi hedefleyen Trabzonspor, genç yetenekler arasında Oğuz Aydın'ı öncelikli hedef olarak belirledi. Hollanda'da doğan Aydın, kanat ve forvet pozisyonlarında etkili performanslar sergileyebiliyor.

TRANSFER PİYASASININ YENİ YILDIZI

Hollanda asıllı 23 yaşındaki yetenekli futbolcu Oğuz Aydın, Corendon Alanyaspor'daki bu sezonki performansıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Süper Lig devlerinin ilgisini çekti. Yabancı oyuncu kuralındaki değişikliklerle birlikte yerli futbolculara yönelen dört büyük kulüp, Aydın'ın transferi için kıyasıya bir rekabete girebilir.

Ancak genç oyuncunun vereceği karar, olası bir transferde kritik öneme sahip olacak. Aydın'ın düzenli olarak ilk 11'de oynamak istediği ve transfer tercihini bu doğrultuda yapacağı biliniyor.

"TRABZONSPOR'A TRANSFER OL"

Hollanda asıllı futbolcunun ilk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek istemesi, Trabzonspor'un transferdeki şansını artırıyor. Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke'nin, oyuncusuna "Düzenli olarak forma giyebileceğin bir takım seç, bu bağlamda Trabzonspor senin için en iyi seçenek olabilir" şeklinde tavsiyede bulunduğu öğrenildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın bu öneriyi dikkate aldığı iddia ediliyor.

Oyuncunun geleceği, Trabzonspor'un Alanyaspor ile yapacağı görüşmelerin sonucuna bağlı olacak. Ayrıca, Alanyaspor ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın, bu sezon 38 maçta 13 gol atıp, 8 asist yaparak dikkat çekti.