Trabzonspor dünya yıldızını getiriyor

Trabzonspor'un, La Liga'nın önde gelen takımlarından Real Betis'te top koşturan Nabil Fekir'i transfer etmek için adımlar attığı iddia edildi.

Bordo-mavililer, 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak adına yoğun bir çaba içinde.

Öne çıkan haberlere göre; Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, Fekir'in transfer sürecine doğrudan dahil oldu ve bu yetenekli futbolcuyu kadroya katmak için kapsamlı girişimlerde bulundu.

TÜRKİYE'YE OLUMLU BAKIYOR

Cezayir kökenli Fransız futbolcu Fekir'in, Türkiye'ye taşınmaya ve Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Fekir'in yeni bir futbol serüvenine açık olduğu ve Türkiye'de forma giymeye istekli olduğu belirtildi.

REAL BETİS'TEKİ KARİYERİ

Son beş sezonu Real Betis'te geçiren Cezayir asıllı Fransız oyuncu Fekir, La Liga'daki etkileyici performansıyla Trabzonspor'un dikkatini çekti.

SAKATLIK DURUMU

Bu sezon La Liga'da Real Betis adına 19 maçta 1048 dakika sahada kalan Fekir, 1 gol ve 2 asistle katkıda bulundu. Sezonun başlarında yaşadığı çapraz bağ yırtığı ve diz sakatlığı nedeniyle 11 hafta boyunca oynayamadı.

KARİYERİNİN ZİRVESİ

Real Betis'in kaptanlarından biri olan Fekir, kariyerinin zirvesini 2018 yılında Olympique Lyon'da yaşadı. O dönemde 70 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaşan Fekir, Fransa Milli Takımı'nda 25 kez forma giydi.

2019 yılında Olympique Lyon'dan Real Betis'e geçiş yapan Fekir'in, İspanyol takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmakta.