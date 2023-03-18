Fatih Tekke Trabzonspor iddialarına yanıt verdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, en azından 1 puanı alacak bir futbol oynadıklarını ama bunu başaramadıklarını söyledi.

"BAZI OYUNCULARIN TAKIMI TAŞIMASI LAZIM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tekke, "İlk yarıda üç şekilde oynamaya çalıştık. Bu kadar kaliteli bir kadroya karşı bekleyerek oynayacağımızı maçtan önce söyledik. İlk gole kadar başarılıydık. Beşiktaş'ın kenardan oynamasını sağladık, ilk yarıda net pozisyonları yoktu. Böyle anlarda bazı oyuncuların takımı taşıması lazım. Bir gol kafayla oldu, diğer 2 gol tamamen bireysel. Golümüz ve 2 pozisyonumuz var. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ciddi mücadele ettiler. Bugün 1 puana yaklaşmıştık, nasip olmadı." diye konuştu.

OYUNCUSUNA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Emir Kaan Gültekin'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı ama gole çeviremediği pozisyonla ilgili de konuşan Tekke, "Emir çok iyi oynadı. Çok potansiyelli oyuncu. Bu tip maçlarda vuruş şeklinden önce topu dürtüş şekli de önemli. Açısını almış olsa, ayak içiyle yerden de vurabilirdi. Kaleci çok akıllıca davrandı. Aşırtma orada denenmezdi. Kaleciyi de geçebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

TRABZONSPOR İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Trabzonspor'un teknik direktörlüğü ile ilgili iddiaları da cevaplayan Tekke, "Bu her dönem konuşuluyor. Benim Trabzonspor'la ilgili duygu ve düşüncelerim malum. Zor durumdayız. Konumumuz iyi değil. Ligde kalmamız lazım. Bunun için ciddi mücadele ediyoruz. Tek konsantrasyonum ligde kalmak için ne yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Tekke, ligden düşmemek için mücadele edeceklerini belirterek, "Son ana kadar mücadelemiz sürecek. Ne olur bilmiyorum." şeklinde konuştu.