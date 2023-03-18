Şenol Güneş kararını verdi. Beşiktaş'ın İstanbulspor 11'i belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahlı takım, 26. haftaya 24 puanla 16. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Siyah beyazlılarda İstanbulspor maçı öncesinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak.

Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i belirledi. Beşiktaş'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.

İstanbulspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Jensen, Duhan, Mehremic, Mehmet Yeşil, Duhaney, Mahamadou, Veliu, Muammer, Rroca, Lokilo, Emir.