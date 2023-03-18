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Şenol Güneş kararını verdi. Beşiktaş'ın İstanbulspor 11'i belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor maçında sahaya süreceği 11'i belirledi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 08:23
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Beşiktaş İstanbulspor ilk 11'ler belli oldu

Şenol Güneş kararını verdi. Beşiktaş'ın İstanbulspor 11'i belli oldu
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Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahlı takım, 26. haftaya 24 puanla 16. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Siyah beyazlılarda İstanbulspor maçı öncesinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak.

Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i belirledi. Beşiktaş'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar.

İstanbulspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Jensen, Duhan, Mehremic, Mehmet Yeşil, Duhaney, Mahamadou, Veliu, Muammer, Rroca, Lokilo, Emir.

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