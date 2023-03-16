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Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor'da adı teknik direktör adayları arasında geçen Fatih Tekke açıklama yaptı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:50
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Fatih Tekke'den Trabzonspor iddiasına cevap

Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması
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Trabzonspor'da adı teknik direktör adayları arasında geçen İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke suskunluğunu bozdu.

Fatih Tekke, A Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim. Cumartesi günü çok ciddi bir maçımız var. Sosyal medya ve televizyonda konuşuluyormuş ama takip etmedim. Trabzonspor'la ilgili gündem gayet normal. Duygularımızı ve düşüncelerimizi yenilememize gerek yok. Böyle bir gündem yok. Ben her zaman söyledim, Trabzonspor'a teknik direktör olarak dönme isteğim herkesin malumu ama şu anda İstanbulspor'da görevdeyim. Olumlu bakan herkese teşekkür ederim. Bu bir süreç. Şu an için böyle bir gündem yok."

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