Trabzonspor'un 44. teknik adamı kim olacak. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız/Yeniçağ

Türkiye 2’nci Ligi’nde başlayan Trabzonspor Futbol Takımı’nın 57 yıllık serüveni aynı heyecanla devam ederken, Abdullah Mucib Avcı’nın kendi isteğiyle teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından, gözler ay sonu yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.

Trabzonspor’da, 1966 yılında ilk olarak Hayri Gür ile başlayan teknik adamlık görevi, 2023 yılının başlarında 43’ncü teknik adamları olan Abdullah Avcı’ya kadar devam etti.

1966-67 Sezonunda Bordo Mavili kulübün ilk antrenörü olarak göreve başlayan Hayri Gür idi. Gür, Trabzon’un en önemli simalarındandı. Yunanistan’ın Limni Adası doğmuş, İzmir’in Foça ilçesinde büyümüş, beden eğitimi öğretmeni olarak atandığı ilk görev yeri olan Trabzon’da da tüm hayatını geçirmişti.

Tam 98 yaşında Trabzon’da vefat eden rahmetli Hayri Gür ile Trabzonspor’da son görev yapan şampiyon teknik adam Aslen Rizeli, İstanbul’da doğup büyüyen Abdullah Avcı’ya kadar, toplam 43 kişi bugüne kadar Bordo Mavili kulüpte teknik sorumlu olarak görev aldı.

Takımın sorumlu teknik adamı olarak en fazla göreve gelen isim; ayrı ayrı sezonlarda 7 kez takımın başına gelen Kurt Hoca! Ahmet Suat Özyazıcı oldu.

Takımını 1 kez 2. Ligde (şimdiki 1.Lig) 4 kez de 1. Ligde ( şimdiki Süper Lig) şampiyon yapan ve birçok kupa kazanan, geçtiğimiz günlerde 87 yaşında vefat eden Özyazıcı’dan sonra, yine ayrı ayrı dönemlerde takımın başına gelen bir diğer isim Özkan Sümer oldu.

Yakın bir zaman öncesi 80 yaşında vefat eden Sümer’de 5 kez göreve getirilmişti.

Sümer’de Trabzonspor’u 2 kez 1.Ligde (şimdiki Süper Lig) Karadeniz ekibini şampiyon yaparken, birçok kupayı da kulüp müzesine kazandırdı. Sümer ‘den sonra en fazla görev alan 4 kez takımın başına gelen Şenol Güneş oldu. Güneş, takımına birçok kupa kazandırırken, kendisinin 2011 yılında puan farkıyla değil, 4 gol averajla kaybettiği Süper Lig şampiyonluğu, birçok tartışmalara ve mahkeme süreçlerine sebep olurken; Şenol Güneş, resmi olmasa da 1 kez de olsa şampiyon olarak anıldı.

Güneş’ten sonra ayrı sezonlarda 3 kez göreve gelen isim ise 3 Trabzonlu teknik adamdan sonra Trabzon dışından ilk isim İzmirli futbol adamı Ersun Yanal oldu. Yanal, Karadeniz ekibinde en iyi parayı kazanan teknik adamlardan biri olurken, görev yaptığı üç ayrı sezonda Trabzonspor’a tek bir kupa bile kazandıramadı.

Bu 4 teknik direktörün ardından Trabzonspor’da ayrı ayrı zamanlarda 2’şer kez göreve gelenler şunlar oldu:Trabzonlu 4 teknik adam;İhsan Derelioğlu, Ahmet Özen, Hami Mandıralı ve Sadi Tekelioğlu’nun yanı sıra Gümüşhaneli Ziya Doğan ve de yabancı teknik direktörlerden;Vahid Halilhodzic ve iki yıl önce Belçika’da 88 yaşında vefat eden Urbain Breams.

Haliyle; toplam bu 11 teknik direktörün haricinde görev yapan 32 isim, Trabzonspor’da 1’er kez görev aldılar. Bunlarda şu kişilerden oluştu: Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Erdoğan Gürhan, Ahmet Karlıklı, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Şükrü Ersoy ve Metin Türel. Bu isimler rahmetli olurken, 1 kez görev alan diğer yerli ve yabancı isimlerde şu hocalardan oldu: İlyas Akçay, Orhan Çıkrıkçı, Mustafa Reşit Akçay, Yılmaz Vural, Giray Bulak, Turgay Semercioğlu, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Hüseyin Çimşir, Tolunay Kafkas, Ali Kemal Denizci, Ünal Karaman, Abdullah Avcı, Shota Arveladze, George Leekens, Gordon Milne, Hans Peter Briegel, Hugo Henri Broos, Sebastiao Lazaroni ve Eddie Newton’nın yanı sıra, Almanya’da 9 yıl önce 62 yaşında vefat eden Alman Werner Biskup ve geçen yıl, o da Almanya’da 82 yaşında hayatını kaybeden Alman teknik adam Jurgen Sunderman.

Giderken, alkışlarla ve vedalaşmalarla geçtiğimiz cuma günü akşamı Trabzon’dan ayrılan Abdullah Avcı, arkasında yine bir açık kapı ve kredisini bırakırken, şimdi gözler yeni gelecek teknik adama çevrildi.

Türkiye Futbol Süper Ligi’nin, son şampiyon kulübünde görev yapan 43 futbol adamının teknik direktör olarak, ortalama çalışma süreleri ise; 1 yıl 3,5 ay olarak tespit edilirken, bu ortalama sürenin çok az ve çok istikrarsız olduğunu bir kez daha üzerine basa basa vurguluyorum.

Trabzonspor’un teknik direktörlük koltuğuna bir göz atarsak; takımda en son görev yapan 10 ismin, oyuncularının başında sahaya çıktıkları maç sayısına bir bakalım. İhsan Derelioğlu 1, Eddıe Newton 9, Sadi Tekelioğlu 12, Shota Arveladze 15, Hami Mandıralı 17, Hüseyin Çimşir 21 ve Rıza Çalımbay 31 kez sahada takımlarının kenar kulübesinde yer alırken, son görev yapan bu 10 teknik adamın içerisinden uzun süre görev yapanlar: 50 maçla Ersun Yanal, 69 karşılaşmayla Ünal Karaman ve 116 kez takımının başında sahaya çıkan Abdullah Avcı oldu. Avcı, söz konusu bu durumda, son 10 hoca içerisinde zirvede yer aldı.

Şimdi, Bordo Mavililerin 57 yıllık kulüp tarihinde görev yapacak 44’ncü teknik adamı bu ay sonunda belli olacak. Kim olacaksa, dilerim görev süresi uzun olur.

Çünkü; futbol takımlarının en büyük kayıp bedeli, teknik direktörlerine verdikleri çalışma süresi olarak tespit edildi. Tüm Türk futbol kulüplerinin en büyük negatif yönü ise maddi-manevi, teknik direktörlük makamlarına karşı gösterdikleri ‘’sabırsızlık’’ ve ‘’istikrarsızlık’’ olduğunu söyleyebilirim.

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