Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme

Hareketli saatler geçiren Bordo – Mavililerde başkan adayı Ertuğrul Doğan ile istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu'nun buluşmasının detayları belli oldu.

Trabzonspor'un istifa eden başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun aday olmayacağını açıklamasının üzerine tüm gözler Ertuğrul Doğan'a çevrildi.

Fotospor’un haberine göre Doğan'ın dün "Başkanım" dediği Ağaoğlu'nun bugün "Aday değilim" açıklamasının arkasında Ağaoğlu ile Doğan'ın kısa süre önce yaptığı görüşmenin olduğu ortaya çıktı.

NEVZAT AYDIN’IN OFİSİNDE BULUŞULAR

Birkaç gün önce ikili İstanbul’da bir araya geldi. İkiliyi eski başkanlardan Sadri Şener bir araya getirdi. İkili Nevzat Aydın’ın ofisinde buluştu. Hatta Aydın her ikisiyle de görüştüğünü doğruladı. Yönetim kuruluna girmeyeceğini söyledi.

Doğan ile Ağaoğlu'nun görüşmesinde dikkat çekici bir konuşma geçti. O konuşmada Doğan, Ağaoğlu'na, "Benden sonra koltuk senin. Görevi bıraktığımda başkan olman için elimden geleni yapacağım" sözünü hatırlattı. Kendisinden destek istedi.

“ADAY OLACAKSAN OLMAM!”

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım ile eski asbaşkan ve yeni başkan Ali Koç arasında yaşanan krizin bir benzerinin Trabzonspor'da yaşanmasının önüne geçmeyi teklif etti. Hatta Ağaoğlu'na, "Aday olacaksan olmam" dedi. Ağaoğlu bunun üzerine geri adım attı.