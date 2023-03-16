Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim

Süper Lig'de Abdullah Avcısız çıktığı ilk maçta Adana Demirspor'u 4-1 ile geçen Trabzonspor, iki hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Abdullah Avcı'nın istifasının ardından bordo-mavili ekibin yeni teknik adamının kim olacağı merak konusu oldu.

Yeni başkanını 25-26 Mart'ta gerçekleşecek olağanüstü kongrede seçecek bordo-mavili ekipte söz konusu tarihe kadar tüzük gereği asbaşkan Ertuğrul Doğan başkanlık koltuğunda oturacak.

Ertuğrul Doğan'ın seçime tek adayla girmesi ve Karadeniz ekibinin yeni başkanı olması beklenirken bordo-mavili ekibin yeni teknik adamının da kim olacağı merak konusu oldu.

İHSAN DERELİOĞLU KABUL GÖRMEDİ

Yeni yönetim belli olana kadar oyuncu izleme ekibinin başında yer alan İhsan Derelioğlu'nun bordo-mavili ekibin yedek kulübesinde birinci adam olacağı öne sürülürken Derelioğlu isminin bordo-mavili camiada kabul görmediği ve bu nedenle Adana Demirspor karşılaşmasında takımın başında Orhan Ak'ın yer aldığı iddia edilmişti.

Adana Demirspor karşılaşmasında Karadeniz ekibini Orhan Ak'ı çalıştırmasının ardından bordo-mavili taraftarlar kongreye kadar hangi ismin takımın başında olacağını merak etti.

Trabzon yerel basınından Hakan Yoloğlu'nun haberine göre; Bordo-mavili ekibi kongreye kadar Orhan Ak çalıştıracak.

Yoloğlu, "Muhtemelen alınan karar şu ki: Antrenmanlar Orhan Ak yönetiminde devam edecek. Trabzonspor top başı yaptığı anda Trabzonspor'da Orhan Ak dönemi devam edecek gibi gözüküyor. Bir ihtimal belki sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edilebilir. Bu yönde bir plan var gibi gözüküyor" diye konuştu.

Bu karar bordo-mavili taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken kongreden çıkacak sonucun ardından Orhan Ak ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda kesin karar verileceği öne sürüldü.